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668 yolculu Azamara Onward kruvaziyeri Marmaris Limanı'na yanaştırıldı

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668 yolculu Azamara Onward kruvaziyeri Marmaris Limanı'na yanaştırıldı
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Ege ve Akdeniz turu kapsamında Rodos'un ardından Muğla'ya gelen Malta bayraklı Azamara Onward, 668 yolcuyla Marmaris Limanı'na yanaştı. Gümrük işlemlerinin ardından turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezdi; gemide 396 personel bulunuyor.

Malta bayraklı "Azamara Onward" isimli kruvaziyer, 668 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Ege ve Akdeniz turu kapsamında Rodos Adası'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 181 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 668 yolcu ile 396 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden yolcuların bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Geminin sonraki durağının Girit Adası olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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