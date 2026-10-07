6. MOBİSAD-IMEX 2026 Fuarı, İstanbul'da 100'ün üzerinde firmanın katılımıyla açıldı

Mobil teknolojiler, tüketici elektroniği, yazılım ve dijital hizmetler ekosistemini bir araya getiren MOBİSAD-IMEX 2026 Fuarı başladı.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) işbirliği ile 6. kez gerçekleştirilen MOBİSAD-IMEX 2026 Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Fuarın açılış töreni, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı ve sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Gürcan, sektörün gelişmesi için daha önce yapılan çalışmalarda 12 taksit dönemini başlattıklarını belirterek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından geçen günlerde yapılan düzenlemeyle cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırının 12 ay, 40 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendiğini hatırlattı.

Söz konusu düzenlemelerle sektörün rahatladığını ifade eden Gürcan, "Sektörümüz sadece tüketimi teşvik eden değil aynı zamanda geri dönüşümü yani elektronikte geri dönüşümü de teşvik ederek özellikle ürünlerin yenilenerek hizmet sunmasını sağlıyor. Bu da çok büyük bir ithal ikamesi demek. İthalatın önünde aslında Türkiye'nin cari açığına çok kıymetli bir katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YÜBİS ile yenilenen her ürün için adeta dijital bir sicil oluşturacağız"

Gürcan, düzenlemelerle, ithal edilen telefonların, tabletlerin, bilgisayarların, oyun konsollarının ve modemlerin yenilenerek vatandaşın hizmetine sunulmasının önünün açıldığını anlattı.

Teknolojik ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak, ikinci el piyasasını daha güvenli hale getirmek ve tüketicileri korumak amacıyla yenilenmiş ürünler alanında önemli adımlar atıldığını belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Yenilenmiş Ürünler Hakkındaki Yönetmelik ile mevcut sistemi günün ihtiyaçlarına göre kapsamlı olarak yeniledik. Bugüne kadar yaklaşık 1,8 milyonun üzerinde ürünün bu sistem içerisinde yenilenerek tekrar piyasaya kazandırılmış olması aslında önümüzde ne kadar önemli bir potansiyelin olduğunu da gösteriyor. 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle beraber en önemli unsurlardan birisi burada Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi'nin (YÜBİS) hayata geçecek olması. Sistem ile yenilenen her ürün için adeta dijital bir sicil oluşturacağız ve tüketicimiz satın aldığı ürünle ilgili hangi parçaların değiştirildiğini, ürün üzerinde hangi işlemlerin yapıldığını, kayıp ve kaçak veya çalıntı ürünün sorgularını, ürünü yenileyen merkezi ve ilgili işletmeyi çok rahatlıkla bu sistem üzerinden görebilecek. Şu anda sistemimiz hazır ve hayata geçirmek için son hazırlıkları yapıyoruz.

Aynı zamanda ürün sertifikasına da sistem üzerinden ulaşabilecek, böylece yenilenmiş bir ürünün geçmişini çok daha şeffaf ve izlenebilir hale getireceğiz. Bu sistem yalnızca tüketicilerimiz açısından değil, Bakanlığımızın denetim kapasitesinin güçlendirilmesi bakımından da son derece önemli. Sistemin devreye alınmasını geciktiren teknik süreçlerimiz var. Onları gidermeye çalışıyoruz. Ürün sertifikanın oluşturulabilmesini sağlamak için TSE ile birlikte gerekli inisiyatifleri kullanmaya devam ediyoruz."

Gürcan, YÜBİS'e ilişkin çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğünün, sektöre ve tüketiciye güven sunduğunun altını çizerek, özellikle tüketicinin sağlığını, güvenliğini veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen uygulamalar söz konusu olduğunda yenileme merkezlerinin yetki belgelerinin askıya alınabileceğini ve iptal edilebileceğini dile getirdi.

Mobil iletişim hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla mobil cihaz pazarının da geliştiğini ifade eden Gürcan, mobil cihazların kullanım alanlarının ve buna bağlı Türkiye'de e-ticaretin de cep telefonları üzerinden yapılmasının yaygınlaştığını söyledi.

"Mobil iletişim sektörü birçok sektöre kılavuzluk hizmeti de veriyor"

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de üretilen ve lansmanı yapılan ürünlerin yaygınlaşması için MOBİSAD-IMEX Fuarı'nın önemli olduğundan bahsederek, bu fuarla birlikte sektörün stratejik öneminin daha da iyi anlaşıldığını ifade etti.

Mobil iletişim ürünlerinin önemine vurgu yapan Turnacı, "Mobil iletişim sektörü birçok sektöre kılavuzluk hizmeti de veriyor. Dernek olarak 1998 yılından bu yana sektörün gelişimi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnacı, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki düzenlemenin ve yapılan diğer çalışmaların sektörün gelişimi için önemli olduğundan da bahsetti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, kurdele kesiminin ardından beraberindeki heyetle fuar alanını gezerek firmalardan ürünler hakkında bilgi aldı.

Katılımcı firmaların ürün sunumları, canlı teknoloji gösterimleri ve deneyim alanlarıyla yeni teknolojileri ziyaretçilerle buluşturan fuar, 10 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

Bu arada, dünyanın farklı ülkelerinden 100'ün üzerinde uluslararası firmanın katıldığı fuar, yeni teknolojilerin sergilendiği bir etkinlik olmanın ötesinde sektör profesyonelleri, girişimciler, yatırımcılar, akademi ve teknoloji kullanıcıları arasında yeni bağlantıların kurulacağı geniş kapsamlı bir buluşma noktası olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA