51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu
Güncelleme:
Gram altın Kapalıçarşı'da 5.500 TL ile rekor kırdı; yoğun talep fiziki piyasada kaosa yol açtı. Kuyumculardaki alım-satım makası 500 TL seviyesine ulaştığı için birçok dükkan altın satışını durdurdu. Uzmanlar 1974 benzeri yüksek volatilite uyarısı yaparken, ons altındaki yükseliş ve merkez bankalarının alımlarıyla altındaki ralli sürerse fiyatların daha da yükselebileceği belirtildi.

Dünkü sert yükselişin ardından gram altın Kapalıçarşı'da 5.500 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu tazeledi. Fiziki piyasadaki talep patlaması, kuyumcularda alım-satım makasının tarihte ilk kez 500 TL seviyelerine ulaşmasına yol açtı; çarşıda büyük bir yoğunluk ve tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

KUYUMCULAR SATIŞI DURDURDU

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, artan fiyatların ardından birçok kuyumcunun altın satışını durdurduğunu belirtti. Yıldırımtürk, esnafın sattığı altını aynı fiyattan yerine koymakta güçlük çektiğini vurgulayarak, "Dükkandan çıkan alıcı kapıda kazanmaya başlıyor" dedi. İç talepteki patlamanın dünyadaki fiyat hareketlerinden bağımsız olarak iç piyasayı da şiddetle etkilediği kaydedildi.

51 YIL SONRA BİR İLK

Yıldırımtürk, "1974 yılından bu yana ilk kez böyle bir durum görüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Uzman, anlık ve yüksek volatilitenin piyasayı öngörülemez kıldığını, talebe yetişilmesinin güçleştiğini belirtti.

TALEP ARTIŞI VE MAKASIN BÜYÜMESİ

Ons altındaki küresel yükselişin yanı sıra yerel talep patlaması, Kapalıçarşı ile resmi/spot rakamlar arasında ciddi bir makas oluşmasına neden oldu. Bu makas hem tüketicinin maliyetini yükseltirken hem de kuyumcuların likidite ve stok yönetimini zorlaştırıyor.

"ONS 10 BİN DOLARI GÖREBİLİR" UYARISI

Yıldırımtürk, merkez bankalarının altına yönelik alımları ve emtia esaslı takas eğilimlerinin yayılması halinde ons altının çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini, hatta teorik olarak 10 bin doları görebileceğini ifade etti. Uzman, paranın değil emtianın değer kazandığı bir döneme girilebileceğini söyledi.

YATIRIMCIYA UYARI VE BEKLENTİLER

Analistler, kısa vadede yüksek volatilitenin süreceğini ve fiziki talep devam ettiği sürece kuyumcu makaslarının daralmasının zor olduğunu belirtiyor. Yatırımcılara, ani alım-satımlardan kaçınma, sertifikalı ürün tercih etme ve uzun vadeli perspektif benimseme uyarısı yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıumut mergen:

TÜRKIYE BITMIŞ OKEYE DÖNÜYOR

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

altın hakkında yorumlarımı okuyanlar bilir size defalardır bırakın coini moini tahvili dövizi altın alın diyordum bundan sonra zor alırsınız kapalı çarşıda esnaf uyandı eğer gelecek seferki aylığa kadar satışa başlamazlarsa gümüş alacağım dolarları yılar önce cılkı çıkacağını bildiğimden altına çevirmiştim

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıErtan:

Her çıkışın bir inişi vardır. Bakınız 2011 ons altın grafiğine. Alırken bu riski göz önünde bulundurun.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Kara:

Kapalıçarşı’da 28 senedir çalışan Kapalıçarşı’nın çatısında bile altın eritmiş biri olarak şunu söyleyebilirim ons düşerse dolar 150 lira olur tl bazında çok geri gelmez Kapalıçarşı’da altın satışı durdu diye haber yapmak akıl dışı bir durum haberi yapan sanırım yeni gelin

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kapalı çarşıda altın döviz almak için piyasasını çok iyi bilmeniz nerden ucuza alıp düşük farkla bozduracağınızı bilmeniz lazım bunu vaktiniz varsa bir kaç saatte dolaşıp öğrenebilirsiniz kapalı çarşıda pahalıya satıp ucuza alan at hırsızı dolu ama dürüst esnafta çok var en uygun en güvenli nereden alış veriş yapacağınızı öğrendikten sonra iş kolay

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıEbeveynler İçin:

Zaten bizim ülkemizde dolar arttığı müddetçe altın daha fazla kazandırıyor. Dünyayla aynı gitmiyoruz yani.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMisafir:

Amerika'da yıllık enflasyon % 2 iken altın yıllık % 55 artmış buna ne demeli :-)

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
