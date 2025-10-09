51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

Dünkü sert yükselişin ardından gram altın Kapalıçarşı'da 5.500 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu tazeledi. Fiziki piyasadaki talep patlaması, kuyumcularda alım-satım makasının tarihte ilk kez 500 TL seviyelerine ulaşmasına yol açtı; çarşıda büyük bir yoğunluk ve tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

KUYUMCULAR SATIŞI DURDURDU

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, artan fiyatların ardından birçok kuyumcunun altın satışını durdurduğunu belirtti. Yıldırımtürk, esnafın sattığı altını aynı fiyattan yerine koymakta güçlük çektiğini vurgulayarak, "Dükkandan çıkan alıcı kapıda kazanmaya başlıyor" dedi. İç talepteki patlamanın dünyadaki fiyat hareketlerinden bağımsız olarak iç piyasayı da şiddetle etkilediği kaydedildi.

51 YIL SONRA BİR İLK

Yıldırımtürk, "1974 yılından bu yana ilk kez böyle bir durum görüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Uzman, anlık ve yüksek volatilitenin piyasayı öngörülemez kıldığını, talebe yetişilmesinin güçleştiğini belirtti.

TALEP ARTIŞI VE MAKASIN BÜYÜMESİ

Ons altındaki küresel yükselişin yanı sıra yerel talep patlaması, Kapalıçarşı ile resmi/spot rakamlar arasında ciddi bir makas oluşmasına neden oldu. Bu makas hem tüketicinin maliyetini yükseltirken hem de kuyumcuların likidite ve stok yönetimini zorlaştırıyor.

"ONS 10 BİN DOLARI GÖREBİLİR" UYARISI

Yıldırımtürk, merkez bankalarının altına yönelik alımları ve emtia esaslı takas eğilimlerinin yayılması halinde ons altının çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini, hatta teorik olarak 10 bin doları görebileceğini ifade etti. Uzman, paranın değil emtianın değer kazandığı bir döneme girilebileceğini söyledi.

YATIRIMCIYA UYARI VE BEKLENTİLER

Analistler, kısa vadede yüksek volatilitenin süreceğini ve fiziki talep devam ettiği sürece kuyumcu makaslarının daralmasının zor olduğunu belirtiyor. Yatırımcılara, ani alım-satımlardan kaçınma, sertifikalı ürün tercih etme ve uzun vadeli perspektif benimseme uyarısı yapıldı.