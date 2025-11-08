500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunun ardından soruları yanıtladı. Karahan, 200 TL'lik banknotların ödemelerde yetersiz kaldığı iddialarına yanıt verdi. TCMB Başkanı 500 ve 1000 TL'lik banknot çıkarılmayacağını, mevcut durumdan memnun olduklarını açıkladı.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %25-29'dan %31-33'e yükseltti.
- Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 200 TL'lik banknotların yetersiz olduğu iddialarına rağmen mevcut durumdan memnun olduğunu belirtti ve daha büyük banknot basımı için çalışma olmadığını açıkladı.
- Kartla yapılan harcamalardaki artışın kayıt dışılıktan kayıt içine geçişi teşvik ettiği ve talep görünümünü etkilediği ifade edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunun ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Karahan, 200 TL'lik banknotların ödemelerde yetersiz kaldığı iddialarına ve daha büyük banknotların basılıp basılmayacağına dair merak edilen soruya açıklık getirdi.
ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ
Karahan, dün açıkladığı 2025 yılının son enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahmin aralığını %25-29'dan %31-33'e yükselttiklerini belirtti. 2026 yılı için ise tahmin aralığının %13-19 seviyesinde korunduğunu ifade etti.
"MEVCUT DURUMDAN MEMNUNUZ"
Sunumun ardından gazetecilerin, "200 TL'lik banknotların ödemelerde yetersiz kaldığı, daha büyük banknot basımı için çalışma olup olmadığı" yönündeki sorusunu yanıtlayan Karahan, "Kayıt dışı ekonominin kayıt içine geçişi için önemli bir unsur oluşturduğundan biz mevcut durumdan memnunuz." dedi.
"KAYIT DIŞILIK AZALDIKÇA VERİLERE YANSIYOR"
Karahan, nakit kullanımındaki değişime ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:
"Nakit kullanımına yönelik teknik ihtiyaca bakıyoruz ama mevcut durumun sebep olduğu kayıt dışılıktan kayıt içine geçişten de mutluluk duyuyoruz. Kayıt dışılık azaldıkça, bu durum verilere de yansıyor. Bunu kartla yapılan harcamalar verilerinde açık şekilde görüyoruz."
"NAKİTTEN ÇOK KARTLA ÖDEME YAPILIYOR"
Merkez Bankası Başkanı, kartla yapılan harcamalardaki artışın talep görünümünü etkilediğine dikkat çekti:
"Nakitten çok kartla ödemeler yapıldığı için, kart harcamaları talep görünümünü olduğundan yüksek gösterebiliyor. Kredi büyümesinin önemli bir kısmı kredi kartlarından kaynaklı. Ancak bunların büyük bölümü faize maruz kalmıyor çünkü ödeme döneminde kapatılıyor. Bu durum, sadece ödeme alışkanlığındaki bir değişime işaret ediyor ve kayıt dışılıktan kayıt içiliğe geçişi teşvik ediyor. Bundan memnunuz."