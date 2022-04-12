50 TL'lik alışveriş yapmayan 80 yaşındaki kadını servisten zorla indiren markete ceza

Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki bir marketten alışveriş yapan ancak alışveriş tutarının 50 TL'nin altında kalması nedeniyle araçtan indirilen 80 yaşındaki kadın, bir anda gündeme oturmuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Market hakkında para cezası uygulanırken, söz konusu yerdeki servislerin çalışma düzeni de sıkı takibe alındı. Uygulanan ceza miktarı ise açıklanmadı.

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