50 TL'lik alışveriş yapmayan 80 yaşındaki kadını servisten zorla indiren markete ceza
Haberler.com - Ekonomi
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Ankara Yenimahalle'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve büyük yankı uyandıran olayda, marketten 50 TL'lik alışveriş yapmayan 80 yaşındaki kadın, sürücü tarafından market servisinden indirilmişti. İddiaların odağındaki markete Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından para cezası kesildi.
Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki bir marketten alışveriş yapan ancak alışveriş tutarının 50 TL'nin altında kalması nedeniyle araçtan indirilen 80 yaşındaki kadın, bir anda gündeme oturmuştu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.
PARA CEZASI UYGULANDI
Market hakkında para cezası uygulanırken, söz konusu yerdeki servislerin çalışma düzeni de sıkı takibe alındı. Uygulanan ceza miktarı ise açıklanmadı.
Haberler.com - Ekonomi