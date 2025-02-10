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5 ülkeye ihracat yapan 40 yıllık tekstil devi iflastan son anda kurtuldu

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Türk tekstilinin 40 yıllık dev ismi Sateks iflas bayrağını çekmekten son anda kurtuldu. 5 ülkeye ihracat yapmasına rağmen uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan tekstil şirketinin konkordato talebi Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedilirken iflas kararı verilmesine gerek olmadığına hükmedildi.

Küresel boyuttaki ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken Türkiye'nin 40 yıllık tekstil devi Sateks ise adeta direkten döndü.

5 AY SÜRESİNCE KONKORDATO İLAN ETTİ

5 ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Sateks, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Konkordato takip'te yer alan bilgiye göre, Bursa merkezli şirket, yurtiçinde ve yurtdışında geniş bir müşteri portföyüne sahipti. Fakat, son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklar sebebiyle iflas riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Şirket, 5 ay süresince konkordato ilan ederek, borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflemişti.

İFLAS KARARINA GEREK OLMADIĞI AÇIKLANDI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce 3 aylık geçici konkordato mühleti tanıdığı Sateks için bu süreyi 2 ay daha uzatma kararı aldı. Böylelikle şirketin mevcut tedbirleri devam etti ve konkordato komiseri de görevini yürüttü. Fakat mahkeme, son olarak verdiği kararda Sateks'in borçlarını ödeyebileceğini ve iflas kararına gerek olmadığını söyledi. Şirketin konkordato talebi reddedilirken, iflas kararı verilmemesi de sağlandı.

5 ülkeye ihracat yapan 40 yıllık tekstil devi iflastan son anda kurtuldu

YÜZLERCE İŞÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Mahkeme kararı, Sateks çalışanları ve tüm paydaşları için büyük bir rahatlama oldu. Şirketin geleceği bakımından alınan bu karar, yüzlerce işçinin yüzünü güldürdü. Mahkemenin verdiği kararla beraber, Sateks'in uyguladığı tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserinin yetkisi sona erdi.

AYLIK 600 TON ÜRETİM YAPABİLİYOR

Sateks, yıllık 4.800 ton üretim kapasitesine sahip ve aylık 600 ton üretim yapabiliyor. Polyester, pamuk, viskon ve naylon gibi tekstil ürünlerinin üretiminin yanı sıra bobin ve muf boya üretimiyle de dikkat çekiyor. İç piyasada fason üretim ve doğrudan satış yapan şirket, ihracatta da etkinliğini devam ettiriyor. Sateks, İngiltere, Almanya, İtalya, Hong Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yaparak global pazarda da kendisinden söz ettiriyor.

5 ülkeye ihracat yapan 40 yıllık tekstil devi iflastan son anda kurtuldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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