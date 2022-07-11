5 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT için çalışmalar hızlandı! İşte alternatif çözümler

Hükümet ek gösterge sorununu çözüme kavuşturduktan sonra bu kez diğer önemli bir sorun olan EYT ile ilgili çalışmalara yoğunluk verdi. Yaklaşık 5 milyon insan, EYT için çözüm bekliyor. EYT için alternatif çözümler olduğunu söyleyen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

"KOLAYLIKLAR SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞINI GÖRECEĞİZ"

EYT ile ilgili çözümlerin önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşacağını kaydeden Zengin, "Önümüzdeki dönemde prim yaş şartının indirilip indirilmeyeceğini prim ödeme gün sayısında kolaylıklar sağlanıp sağlanmayacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"YAŞLA İLGİLİ İNDİRİM OLABİLİR"

Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşla ilgili indirim beklentisi söz konusu olabilir. Emekliliği bekleyenin 10 yılı varsa belli bir yıla indirilmesi olabilir. Prim ödeme gün sayısını öne çıkaran modeller söz konusu. 7 bin 200 gün ya da 9 bin gün prim ödeyenlerin yaşa bakılmadan emekli edilmesi söz konusu olabilir."

BAKAN BİLGİN: YIL SONUNA KADAR ÇÖZECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama EYT konusunda şunları kaydetmişti: "Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri… Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde."

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Bu şartlara bakıldığında emekli olmak için prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlamak gerekiyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.