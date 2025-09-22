47 yıllık dev holding iflas etti
Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ projelerinde yer alan, 1976'dan bu yana faaliyet gösteren Oskar Holding, 2 milyar lirayı aşan borçları nedeniyle konkordato talebinin ardından iflas etti. İflas kararı, Oskar Holding'in yanı sıra bünyesindeki çok sayıda şirketi de kapsıyor.
1976'dan bu yana faaliyet gösteren Oskar Holding, konkordato talebinin ardından mahkeme kararıyla iflas etti.
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
İlan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre, Ankara Batı 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Oskar Holding ve bağlı şirketlerinin iflasına hükmetti. Kararla birlikte dosya kapsamında konulan tüm tedbirler kaldırıldı, konkordato komiserlerinin görevleri sonlandırıldı.
KAYYUM ATANDI
Mahkeme, Mali Müşavir Gülcan Gürbüz ile Hukukçu Işıl Yılmaz Akman'ı kayyum olarak görevlendirdi.
BAĞLI ŞİRKETLER DE KAPANDI
İflas kararı, holdingin bünyesinde yer alan şu şirketleri de kapsıyor:
- Oskar Holding
- Anadolu Elektrik
- Oskar Enerji
- Oskar Elektrik
- Oskar GYO
- Oskar LED
- Oskar Kablo Sistemleri
- Anadolu Elektrik Bakü
GENİŞ FAALİYET ALANI VARDI
Holdingin internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket; enerji, telekom, ulaşım altyapısı, arazi geliştirme, inşaat ve elektrik malzemeleri satışında faaliyet gösteriyordu. Ayrıca ülke savunması, iletişim, lojistik ve sosyal yaşam alanlarında da hizmet sunuyordu. Oskar Holding'in 10'dan fazla ülkede faaliyet yürüttüğü biliniyordu.