47 yıllık dev holding iflas etti

1976'dan bu yana faaliyet gösteren Oskar Holding, konkordato talebinin ardından mahkeme kararıyla iflas etti.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

İlan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre, Ankara Batı 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Oskar Holding ve bağlı şirketlerinin iflasına hükmetti. Kararla birlikte dosya kapsamında konulan tüm tedbirler kaldırıldı, konkordato komiserlerinin görevleri sonlandırıldı.

KAYYUM ATANDI

Mahkeme, Mali Müşavir Gülcan Gürbüz ile Hukukçu Işıl Yılmaz Akman'ı kayyum olarak görevlendirdi.

BAĞLI ŞİRKETLER DE KAPANDI

İflas kararı, holdingin bünyesinde yer alan şu şirketleri de kapsıyor:

Oskar Holding

Anadolu Elektrik

Oskar Enerji

Oskar Elektrik

Oskar GYO

Oskar LED

Oskar Kablo Sistemleri

Anadolu Elektrik Bakü

GENİŞ FAALİYET ALANI VARDI

Holdingin internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket; enerji, telekom, ulaşım altyapısı, arazi geliştirme, inşaat ve elektrik malzemeleri satışında faaliyet gösteriyordu. Ayrıca ülke savunması, iletişim, lojistik ve sosyal yaşam alanlarında da hizmet sunuyordu. Oskar Holding'in 10'dan fazla ülkede faaliyet yürüttüğü biliniyordu.