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400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

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AK Parti yüz binlerce kişiyi ilgilendiren bir düzenlemeyi Meclis'e getiriyor. Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına gelecek afla birlikte 400 bin kişinin borcu silinecek, böylece 250 milyon liralık alacaktan vazgeçilecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olup primlerini ödemeyenlerle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. AK Parti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarıyla süren mevzuat çalışmasını tamamladı. Konuyla ilgili kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

250 MİLYON LİRALIK ALACAKTAN VAZGEÇİLECEK

Düzenleme ile GSS borçlarına af geliyor. 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025'te dolacak GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Teklifin Meclis'ten geçmesiyle 400 bin kişinin borcu silinecek. Böylece 250 milyon liralık alacaktan vazgeçilecek.

TORBA YASA GELİYOR

8-9 maddeden oluşması beklenen torba yasada yer alacak bir diğer düzenlemeyle, il merkezlerinde iş güvenliği ve sağlığı alanında ihtisaslaşmış yeni bir yapılanmaya gidilecek. Bundan böyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm genel ve düzenleyici raporlar ÇASMER adı verilecek merkezler tarafından verilecek.

Torbada ayrıca engellilerin aylık bağlama oranları ve yaş kriterleri gibi başlıklarda da düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor.

400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıOnur Altunterim:

Vakitli Ödeyenler mal demek ki

Yorum Beğen183
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Demek ki neymiş; bu zemini kaygan sistemde namus ile yaşamak, en büyük aptallıkmışşşşş...

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıOrion Onion:

Geçen ay ödedim. Ödemezsen haciz gelecek diye mesaj attınız. Benimkini de iade edin öyleyse. Hiç mutlu olduğumuz gün yok. Ne değişik ülke olduk.

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBilbakalım:

İşte tamda bunun olacağını bildikleri için ödemediler primlerini o borçlular.Yazık bunca dürüst insanın hakkını yesinler sonrada onları af getirin.Çok büyük hak istismarı bu

Yorum Beğen83
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Haber Yorumlarıayhan aktepe:

ödeyenlere ne olacak

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Geçici sıgınmacılardan beş kuruş almadan hizmet ver kendi vatandaşına borcu varsa para alamdan hizmet verme , gss yi icat et borç çıkar sonra af ettik de. Ne güzel memleket...Bu ampul kafası ile uzay çağını yaşıyoruz. Az milleti saf yerine koymayın.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

yine memurun sırtına binecekler

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

CHP lilerin silmeyin

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Haber Yorumlarıvatandaş:

emeklilik prim günü dolmuş ama emekli olamamış yaş bekleyenler çalışmadığı zaman neden gss ödemek zorunda

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıMehmet Yüksel:

Öyle yapmayınbence emekli edin direkt EYT gibi bir de bu kazık soksun ülkeye biz her ay salak gibi ödeyelim

Yorum Beğen14
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