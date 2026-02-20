40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
Birleşik Krallık'ta yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren çikolata üreticisi Marasu's Petit Fours, artan maliyetler ve düşen talep nedeniyle iflas sürecine girdi.
Birleşik Krallık merkezli çikolata üreticisi Marasu's Petit Fours, uzun yıllardır sektörde faaliyet gösterdikten sonra mali sorunlar nedeniyle iflas sürecini başlattı.
CİDDİ FİNANSAL ZORLUKLAR YAŞIYOR
Şirket, artan üretim giderleri ile gerileyen satış hacmi nedeniyle ciddi finansal zorluklarla karşılaştı ve merkezinin bulunduğu London çikolata pazarında faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çektiğini duyurdu.
ŞİRKETİN MALİ YAPISI ZORLANDI
1980'li yıllarda kurulan ve Fortnum & Mason, Selfridges ile Harrods gibi prestijli perakendecilere üretim yapan Marasu's Petit Fours, uzun yıllar lüks çikolata segmentinde önemli bir aktör olarak kabul edildi. Ancak son dönemde artan hammadde maliyetleri ve talepteki yavaşlama, şirketin mali yapısını zorladı.
KAKAO FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ROL OYNADI
Sektör kaynakları, küresel kakao fiyatlarındaki yükselişin ve azalan tüketici talebinin iflas kararında belirleyici rol oynadığını aktardı. Birleşik Krallık çikolata piyasasında köklü bir isim olarak bilinen şirketin geleceği belirsizliğini korurken, sektör temsilcileri bu gelişmenin premium gıda pazarında daha geniş etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.