40 yılın zirvesindeydi! ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
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ABD'de enflasyon nisan ayında beklentilerin üzerinde, yüzde 0,3'lük bir artış kaydederken, yıllık enflasyon ise yüzde 8,3'e geriledi. Enflasyon yüzde 8,5 ile 1982 yılı sonrası en yüksek seviyeyi görmüştü. Beklentileri aşan aylık enflasyon sonrası ABD doları güç kazanırken altın fiyatlarındaki düşüş hızlandı.
Abd'de tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 0,3 artış kaydetti. Beklentiler yüzde 0,2 seviyesinde geleceği yönündeydi. Böylece enflasyon yıllık bazda yüzde 8,3 seviyesine indi. Yıllık enflasyon mart ayında yüzde 8,5 seviyesindeydi.
Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarındaki artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyonda beklenti yüzde 0,4 idi.
Abd enflasyonunun 40 yılın zirvesinden inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gelmesiyle ABD doları güç kazandı. ABD Dolar Endeksi, 103,6 puan seviyesinden 104 puanın üzerine tırmandı. Euro bölgesi tahvil getirilerini yükseltti.
Enflasyonun yıllık bazda gerilemesine karşın aylık bazda beklentileri aşması altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Veri öncesinde 1.850 doların üzerindeki spot altının ons fiyatı 1.840 doların altına indi. Yaşanan düşüşte Fed'den daha güçlü faiz artışına gitme olasılığının artması etkili oluyor.