40 yılın zirvesindeydi! ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8,3'e geriledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

40 yılın zirvesindeydi! ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8,3'e geriledi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
 - Güncelleme:
40 yılın zirvesindeydi! ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8,3'e geriledi

ABD'de enflasyon nisan ayında beklentilerin üzerinde, yüzde 0,3'lük bir artış kaydederken, yıllık enflasyon ise yüzde 8,3'e geriledi. Enflasyon yüzde 8,5 ile 1982 yılı sonrası en yüksek seviyeyi görmüştü. Beklentileri aşan aylık enflasyon sonrası ABD doları güç kazanırken altın fiyatlarındaki düşüş hızlandı.

Abd'de tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 0,3 artış kaydetti. Beklentiler yüzde 0,2 seviyesinde geleceği yönündeydi. Böylece enflasyon yıllık bazda yüzde 8,3 seviyesine indi. Yıllık enflasyon mart ayında yüzde 8,5 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarındaki artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyonda beklenti yüzde 0,4 idi.

Abd enflasyonunun 40 yılın zirvesinden inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gelmesiyle ABD doları güç kazandı. ABD Dolar Endeksi, 103,6 puan seviyesinden 104 puanın üzerine tırmandı. Euro bölgesi tahvil getirilerini yükseltti.

Enflasyonun yıllık bazda gerilemesine karşın aylık bazda beklentileri aşması altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Veri öncesinde 1.850 doların üzerindeki spot altının ons fiyatı 1.840 doların altına indi. Yaşanan düşüşte Fed'den daha güçlü faiz artışına gitme olasılığının artması etkili oluyor.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Enflasyon, dolar, Altın, ABD, Dünya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title