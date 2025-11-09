Haberler

40 Yıldır Pazarcılık Yapan 71 Yaşındaki Çiftin Hikayesi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 40 yıldır pazarcılık yapan 71 yaşındaki Selvet ve Halil Çekiç çifti, hayat arkadaşıyla birlikte omuz omuza çalışarak geçimlerini sağlıyor. Her sabah erken saatlerde pazara gelip taze ürünler satan çift, kendi hikayeleriyle ilgi çekiyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kurulan halk pazarında 70'lik çift 40 yıldır omuz omuza pazarcılık yaparak geçimlerini sağlıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kurulan halk pazarında, pazarcılık yapan bir çift dikkat çekiyor. İkisi de 71 yaşında olan Selvet ve Halil çifti 40 yıldır aynı pazarda omuz omuza pazarcılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Hem hayat arkadaşı hem de iş ortağı olan çift evde olduğu gibi pazarda da mutlu ve mesut bir şekilde vakit geçiriyor.

Selvet Çekiç 71 yaşında olduğunu ve eşiyle birlikte 40 yıldır pazarcılık yaptığını belirterek, "Hala bu işle uğraşıyorum. Bu yaşta zor oluyor. Emeklilik maaşı yetmediği için yapmak zorundayım. Nohut, fasulye kilosu 80 lira. Bulgurun kilosu 35, mercimek 80 lira. Bursa'dan İstanbul'dan, İzmir'den, Çekerek, Aydıncık, Kazankaya pazarlarından tanıyanların hepsine ürün veriyorum. Malımı alan müşterilerim memnun. Sabah 4'te 5'te kalkıyorum, hazırlıklarımı yapıyorum, pazara geliyorum, sergimi açıyorum, kahvaltımı burada yapıyorum. Sıcak da oluyor soğuk da. Alan da sağ olsun almayan da. Güle güle yesinler" dedi.

Halil Çekiç eşiyle birlikte çekirdek, kestane, tarhana, mısır, fasulye, nohut, mercimek, yarma, düğü, yumurta, bal sattıklarını söyledi. Çekiç, "71 yaşındayım. İşin zorlukları oluyor tabi. 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

