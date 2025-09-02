4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi Gerçekleştirildi

Konya Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetesi işbirliğinde düzenlenen 4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde, sürdürülebilir üretim, yeşil finansman, teşvik, proje destekleri ve yeşil dönüşüme dair konular konuşuldu.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılışında, yeşil dönüşüm sürecinin, yeni dönemin en önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Konya sanayisi için yeşil dönüşümün hayati önem taşıdığına dikkati çeken Büyükeğen, "Sanayicilerimizi bu konuda sürekli bilgilendiriyor, farkındalık çalışmaları yapıyor, eğitim programları düzenliyoruz. Sanayicimizin bu süreçte ihtiyaç duyduğu bilgiye, desteğe ve yol haritasına ulaşabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Bugün burada ortaya koyduğumuz irade ve işbirliği, yarının daha rekabetçi, daha temiz ve daha güçlü sanayisinin temelini atacaktır. Sadece üreten değil, sürdürülebilir şekilde üreten şehirler geleceğe yön verecek. Konya, bu geleceğin en güçlü aktörlerinden biri olmaya devam edecek." dedi.

Büyükeğen, 47 firmanın yeşil dönüşümüne destek verdiklerini, karbon ayak izlerini azaltarak ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"AB, Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak görüyor"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Program Yöneticisi Michele Pierpaoli de sürdürülebilirliğin kısa mesafe koşusu olmadığını belirtti.

AB'nin, 2050 yılına kadar iklim nötr ilk kıta olmayı hedeflediğini anımsatan Pierpaoli, "AB, Türkiye'yi sadece bir komşu olarak değil, stratejik bir ortak olarak görüyor. Sektörleriniz, girişimcileriniz, yenilikçileriniz tüm bu bölgenin yeşil dönüşümünde merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi, bu taahhüdün açık, iddialı ve ileriye dönük bir kanıtıdır. Bugünkü zirve, ortaklığımızın ne kadar ilerlediğini ve birlikte daha ne kadar ilerleyebileceğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, alanında uzman isimler, sürdürülebilir üretim, yeşil finansman, teşvik, proje destekleri ve yeşil dönüşüme dair bilgi verdi.

Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan ve Latif Selvi ile çok sayıda davetli katıldı.