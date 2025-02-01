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4 milyon emeklinin beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

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En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL oldu ve düzenleme Meclis'ten geçti. Ocak ayında zamlı maaşını alamayan 4 milyon emekli 1969 TL'lik fark ödemesi alamadı. Peki fark ödemeleri ne zaman yatacak? Peki emeklinin dört gözle beklediği zam farkı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşının 2025 itibarıyla 14 bin 469 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. 4 milyon emekli 1.969 TL'lik fark ödemesini ocak ayında alamadı. Ödemeler Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hesaplara yatacak.

OCAK AYINDA ZAMSIZ MAAŞ ALDILAR

Bilindiği üzere kök maaşı düşük olanlar, en düşük maaş olarak belirlenen rakama tamamlanıyor. Aradaki fark devlet desteği ile ödeniyor. En düşük maaşın 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesi yasal düzenleme olduğu için en düşük maaşı alan emekliler Ocak 2025 maaşını 12 bin 500 TL olarak aldı.

ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

1.969 liralık farkın da hesaplara yatması için sadece bir adım kaldı. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yaklaşık 4 milyon emeklinin zam farkının şubat ayının ilk haftasında yatırılacağı belirtiliyor.

ŞUBAT MAAŞINA DA EKLENEBİLİR

Bir başka ihtimal de emekli maaşını en düşük tutardan alan emeklilere ocak ayı maaş farkının şubat maaşına eklenerek ödenmesi... Bu durumda emeklilerin hesabına 14.469 TL maaş ve 1.969 zam farkı yatacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

SSK kapsamında maaş alan emeklilerin maaş ödemeleri her ayın 17-26'sında yapılmaktadır.

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır ken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

4 milyon emeklinin beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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