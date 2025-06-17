4 Çocuk Annesi Ayşe Zeyrek, 7 Kişiye İş İmkanı Sağladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ayşe Zeyrek, Halk Eğitim Merkezi'nden aldığı eğitimle terzilik yaparak kendi iş yerini açtı ve 7 kişiye istihdam sağladı. Zeyrek, gelecekte daha büyük bir tekstil atölyesi kurma hedefinde olduğunu belirtti.

Halk eğitim merkezinde eğitim alan 4 çocuk annesi, 7 kişiye istihdam sağladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Zeyrek, açtığı iş yeriyle birçok kişiye iş imkanı sundu.

Yüksekova'da bir yandan kurdukları iş alanlarıyla önemli başarılar elde eden kadınlar, bir yandan da ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. İlçede kendi imkanıyla terziliğe başlayan 4 çocuk annesi Ayşe Zeyrek, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kurslarla usta öğretici olmayı başardı. Esenyurt Mahallesindeki TOKİ evlerinde açtığı atölyede 7 kişiye iş fırsatı sunan Zeyrek, "Evde bu işi yapmaya başladım ve daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldım. Aldığım belgelerle kendi iş yerimi açtım. Şu anda yanımda çalışan 7 kişiye hem iş öğretiyorum hem de iş imkanı sağlıyorum. İnşallah yakın zamanda hayalimdeki büyük bir tekstil iş yerini kurarım ve 40 kişiye iş kapısı olurum" dedi.

Ürettiği ürünlerin bazılarını atık malzemelerden bazılarını ise dışarıdan satın aldığını aktaran Zeyrek, isteyen herkesin de başarabileceğini söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Ekonomi
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