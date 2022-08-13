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37 milyon 239 bin TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

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Çiftçilerin dört gözle beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "37 milyon 239 bin 568 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı. Söz konusu tutar, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 1301 kişinin hesabına aktarılacak.

37 milyon 239 bin TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

DÜN DE BİR MÜJDE VERMİŞTİ

Bakan Kirişçi dün yaptığı bir paylaşımda da çiftçinin yüzünü güldürecek bir haber vermişti. "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullanan Vahit Kirişçi, paylaşımında destek ödemesinin detaylarına da aktarmıştı. Buna göre, Uzman Eller Proje Desteği olarak 16 milyon 363 bin 857 lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği olarak 9 milyon 590 bin 978 lira, Et Regülasyon Desteği olarak 5 milyon 310 bin lira, Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Desteği olarak 1 milyon 387 bin 112 lira ödeme yapılacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Vahit Kirişci Ekonomi Güncel Haberler

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