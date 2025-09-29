35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı

Kilis'te 35 liraya döner satan bir esnaf, maliyet hesabını anlatarak küçük kârlarla ayakta kaldıklarını söyledi.

MALİYET 25 TL, KAR 10 TL

Esnaf, tavuk dönerin maliyetini kalem kalem sıraladı:

Tavuğun kilosu 120 TL, 100 gramı 12 TL

Ekmek 5 TL

Salata 3 TL

Kira ve masraflar 5 TL

Toplamda 25 TL maliyet çıktığını belirten esnaf, "35 TL'ye sattığımız dönerden sadece 10 TL kar elde ediyoruz" dedi.

"SÜRÜM YAPILDIĞINDA KAZANÇ ARTIYOR"

Esnaf, düşük kâr marjına rağmen satış yoğunluğu olduğunda kazancın arttığını ifade ederek, "Sürüm yaptığınızda bu küçük karlar büyük bir gelire dönüşüyor" sözleriyle durumu özetledi.