Haberler

35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 35 TL'ye tavuk döner satan bir esnaf, maliyetin 25 TL olduğunu ve sadece 10 TL kâr elde ettiklerini söyledi. Esnaf, "Sürüm yaptığınızda bu küçük kar büyük kazanca dönüşüyor" dedi.

Kilis'te 35 liraya döner satan bir esnaf, maliyet hesabını anlatarak küçük kârlarla ayakta kaldıklarını söyledi.

MALİYET 25 TL, KAR 10 TL

Esnaf, tavuk dönerin maliyetini kalem kalem sıraladı:

  • Tavuğun kilosu 120 TL, 100 gramı 12 TL
  • Ekmek 5 TL
  • Salata 3 TL
  • Kira ve masraflar 5 TL

Toplamda 25 TL maliyet çıktığını belirten esnaf, "35 TL'ye sattığımız dönerden sadece 10 TL kar elde ediyoruz" dedi.

"SÜRÜM YAPILDIĞINDA KAZANÇ ARTIYOR"

Esnaf, düşük kâr marjına rağmen satış yoğunluğu olduğunda kazancın arttığını ifade ederek, "Sürüm yaptığınızda bu küçük karlar büyük bir gelire dönüşüyor" sözleriyle durumu özetledi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

50 tl olsada uygun olur sende kazan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAAN'ın üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı'ndan açıklama var

KAAN'ın üretimi durdu mu? En yetkili isimden açıklama var
Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL

Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.