34. ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul'da Başladı

Züccaciyeciler Derneğinin (ZÜCDER) desteğiyle düzenlenen 34. ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, İstanbul TÜYAP'ta kapılarını açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek fuarın açılışını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Meclis Başkanı Murat Kolbaşı, İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) Yönetim Kurulu Başkanı Öner Yüksel ve ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz gerçekleştirdi.

ZÜCHEX'te, 1500 markanın 150 ülkeden yaklaşık 40 bin satın almacıyla bir araya gelmesi ve minimum 1 milyar doların üzerinde iş hacminin gerçekleşmesi hedefleniyor.

300 VİP satın almacının davetliler arasında olduğu fuarda, yabancı katılımcı sayısında yüzde 10'luk, yerli katılımcı sayısında ise yüzde 50'lik artış yaşandı. Çin pavyonunun bulunduğu fuara, bu yıl ilk defa Almanya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Suudi Arabistan da katıldı.

"Türk üreticisi ürün kalitesi ve hizmet anlamında iyi bir noktada"

Açıklamada fuardaki açış konuşmasına yer verilen ZÜCDER Başkanı Öksüz, züccaciye ve mutfak eşyaları sektöründe, Türk üreticisinin ürün kalitesi ve hizmet anlamında iyi bir noktaya ulaştığını belirtti.

Öksüz, "Bugün 'Made in Türkiye' birçok pazarda tercih edilen bir marka haline geldi. 300 milyar dolarlık dünya züccaciye pazarında yüzde 2 pay alan Türkiye, dünyanın en büyük 10. ihracatçı ülkesinden biri. Son 15 yıldır her yıl yüzde 10 ve pandemi döneminde de yüzde 37 büyüyen züccaciye sektörü, 6,2 milyar dolarlık bir ihracat gücüne sahip." ifadelerini kullandı.

İlk aşamada 7 milyar dolarlık bir ihracat hedeflediklerini vurgulayan Öksüz, 200'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve züccaciye sektörünün kilogram başına 4,1 dolar ihracatla Türkiye'nin en çok dış ticaret fazlası veren sektörü olduğunu bildirdi.

İç piyasada enflasyon kontrol altına alınana kadar ticaretin iyi olmayacağını ve ihracatın artırılması gerektiğini vurgulayan Öksüz, "İç piyasaya çalışan firmalarımızın zorlanacakları muhakkak. Dolayısıyla her ne kadar sektörümüz aktif ve şartlara en hızlı adapte olmakla mahir ise de bu yıl sektörümüzde iç piyasada küçülme yaşanması kaçınılmaz gözüküyor. İhracat elimizdeki en önemli reçete." değerlendirmesinde bulundu.