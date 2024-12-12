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Bakan Uraloğlu yap-işlet-devret projelerinin kamuya devredileceğini duyurdu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde söz alan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 3 mega projenin bakanlığa devredileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Türkiye'nin yap-işlet-devret modeliyle yapılan dev projelerine ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, bunlardan bazılarının kamuya devredileceği tarihi açıkladı.

DEV PROJELER KAMUYA DEVREDİLECEK

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 2028'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nu ve Çamlıca Otoyolu'nu 2030'da teslim alacaklarını, teslim aldıklarında Bakanlığın artık bir ödenek ihtiyacı kalmayacağını söyledi. Toplam 74 projeyi hayata geçirdiklerini ve bunların yapıldığı yıllardaki tutarının 51 milyar dolar olduğunu anımsatan, Uraloğlu, "Eğer bugün yapsaydık 83 milyar dolar olacaktı. Keşke destek verseydiniz de daha fazlasını yapsaydık." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin internet ücretleri konusunda dünyanın en ucuz 12. ülkesi olduğuna işaret etti. PTT'nin HGS mobil uygulamasına yönelik siber saldırıya ilişkin ise Uraloğlu, "Sadece mesajlaşmayla ilgili ara yüzler ele geçirilmiş, onun haricinde engellenmiş hiçbir veriye ulaşılamamıştır, çalınamamıştır." ifadesini kullandı. Uraloğlu, yabancı plakalı araçların ülkeden yük almasının mütekabiliyet esasına göre olduğunun altını çizdi.

"KARA YOLLARIMIZI EMİN ELLERDE"

Afetlere dayanıklı baz istasyonlarını yapmaya başladıklarını ve bunları yaygınlaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu: 2024 hedeflerine ulaşamadınız' denildi. 320 kilometre bölünmüş yol hedeflemiştik, 328 kilometre bölünmüş yolu hayata geçirdik. Ankara-Sivas yüksek hızlı trenle iklim değişiklinden dolayı bazı sıkıntılar oldu, gideriyoruz. Onu Erzincan'a doğru da yapacağız. Ayrıca, 11 bin 900 olan makine parkını 14 bin 600'e, 24 bin olan personeli de 26 bin 700'e çıkardık, kara yollarımız emin ellerdedir. Pertek Köprüsü'nün proje çalışmalarına devam ediyoruz. TÜVTÜRK'ün ilave şartnamesini satın alan bütün iştirakçileri inceleyebilir ve müracaatlarında düzeltme gerekirse zeyilname ile düzeltilebilir.

Bakan Uraloğlu yap-işlet-devret projelerinin kamuya devredileceğini duyurdu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıENSON:

CHP bunada karşı çıkar her şeye karşı çıktığı gibi, CHP ye vatan teslim edilmez, İlk kravatlı teröristleri TBMM sokan da CHP dir.

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme184
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Haber Yorumlarıdehide:

Bu projelere bile laf edenler vardı. Reis öyle zeki ki cebimizden 5 kuruş çıkmadan bu köprüleri yaptırmış olduk. Bir süreliğine kullandılar ve devlete teslim ediyorlar

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme162
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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Milletin birikmiş parasıni garanti sayı tutmadığı zaman firmaya ödüyorsunuz,üstüne milletten geçmediği köprü ve yoldan para aldınız aliyorsunuz....

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme59
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Haber YorumlarıNurullah Aydın:

HADİ BAKALIM NE KULP TAKIP BUNADA NE BAHANE BULACAKLAR İSTEMEZÜK DİYENLER

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme109
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Haber YorumlarıSerkan Cevizci:

YA BU ADAMI KAALE ALIP DİNLEYEN VARMI GERÇEKTEN ÇOK MERAK EDİYORUM???

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıArda Yıldız:

dünyanın en ucuz interneti bizde dediğine göre internete fahiş zamlar yolda demektir. donumuzuda sıyıralım mı sayın bakanım ?

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Paramız yeter mi acaba..

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıKartal Bey:

Seçimlere yakın bu tür haberleri daha çok duyarız, seçimden evvel yapın oy vericem söz

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıErkan Can :

adam utanmıyor türkiye internet ücretlerinde dünyanın en ucuz 12. ülkesiymiş. bu nasıl bir müslüman ahlakı,bu nasıl bir yüz kızarmadan yalan söyleme,nasıl Allahtan korkmadan insanları kandırma. eur bazlı değil alım gücüne göre bakacaksın.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

ozaman 51 şuan 83 milyar $ eyvallah peki su süreçte nekadar hazineden ödendi

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme4
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