Bakan Uraloğlu yap-işlet-devret projelerinin kamuya devredileceğini duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Türkiye'nin yap-işlet-devret modeliyle yapılan dev projelerine ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, bunlardan bazılarının kamuya devredileceği tarihi açıkladı.

DEV PROJELER KAMUYA DEVREDİLECEK

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 2028'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nu ve Çamlıca Otoyolu'nu 2030'da teslim alacaklarını, teslim aldıklarında Bakanlığın artık bir ödenek ihtiyacı kalmayacağını söyledi. Toplam 74 projeyi hayata geçirdiklerini ve bunların yapıldığı yıllardaki tutarının 51 milyar dolar olduğunu anımsatan, Uraloğlu, "Eğer bugün yapsaydık 83 milyar dolar olacaktı. Keşke destek verseydiniz de daha fazlasını yapsaydık." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin internet ücretleri konusunda dünyanın en ucuz 12. ülkesi olduğuna işaret etti. PTT'nin HGS mobil uygulamasına yönelik siber saldırıya ilişkin ise Uraloğlu, "Sadece mesajlaşmayla ilgili ara yüzler ele geçirilmiş, onun haricinde engellenmiş hiçbir veriye ulaşılamamıştır, çalınamamıştır." ifadesini kullandı. Uraloğlu, yabancı plakalı araçların ülkeden yük almasının mütekabiliyet esasına göre olduğunun altını çizdi.

"KARA YOLLARIMIZI EMİN ELLERDE"

Afetlere dayanıklı baz istasyonlarını yapmaya başladıklarını ve bunları yaygınlaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu: 2024 hedeflerine ulaşamadınız' denildi. 320 kilometre bölünmüş yol hedeflemiştik, 328 kilometre bölünmüş yolu hayata geçirdik. Ankara-Sivas yüksek hızlı trenle iklim değişiklinden dolayı bazı sıkıntılar oldu, gideriyoruz. Onu Erzincan'a doğru da yapacağız. Ayrıca, 11 bin 900 olan makine parkını 14 bin 600'e, 24 bin olan personeli de 26 bin 700'e çıkardık, kara yollarımız emin ellerdedir. Pertek Köprüsü'nün proje çalışmalarına devam ediyoruz. TÜVTÜRK'ün ilave şartnamesini satın alan bütün iştirakçileri inceleyebilir ve müracaatlarında düzeltme gerekirse zeyilname ile düzeltilebilir.