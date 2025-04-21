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30 yıllık kuruyemiş firması Peyman Kuruyemiş iflasın eşiğinde

30 yıllık kuruyemiş firması Peyman Kuruyemiş iflasın eşiğinde
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Uzun yıllardır kuruyemiş sektöründe lider firmalardan biri olarak hizmet veren Peyman Kuruyemiş firması, mali sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. 30 yıllık tecrübesi ve geniş ürün yelpazesiyle tanınan firma, mahkemenin kararıyla geçici mühlet süresini iki ay daha uzattı. Eğer toparlanma sağlanamazsa, Peyman iflas riskiyle karşı karşıya kalacak.

İş Gıda bünyesindeki Peyman Kuruyemiş uzun süredir mali sorunlarla gündemde. 30 yıllık firma için konkordato kapsamında verilen geçici mühlet zarfında, mal varlığını korumaya dair tedbirlerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin mahkeme, konkordato sürecini takip eden geçici komiser heyetinden yeni rapor istedi.

İFLASA RAMAK KALDI

Konkordato süreci kapsamında bir sonraki duruşmanın 25 Haziran 2025 tarihinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Bu duruşmada, üç kişilik komiser heyetinin sunacağı rapor belirleyici olacak. Şirketin taahhütlerini yerine getiremediği kanaatine varılması durumunda, Peyman'ın iflası gündeme gelecek.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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