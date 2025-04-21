30 yıllık kuruyemiş firması Peyman Kuruyemiş iflasın eşiğinde

İş Gıda bünyesindeki Peyman Kuruyemiş uzun süredir mali sorunlarla gündemde. 30 yıllık firma için konkordato kapsamında verilen geçici mühlet zarfında, mal varlığını korumaya dair tedbirlerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin mahkeme, konkordato sürecini takip eden geçici komiser heyetinden yeni rapor istedi.

İFLASA RAMAK KALDI

Konkordato süreci kapsamında bir sonraki duruşmanın 25 Haziran 2025 tarihinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Bu duruşmada, üç kişilik komiser heyetinin sunacağı rapor belirleyici olacak. Şirketin taahhütlerini yerine getiremediği kanaatine varılması durumunda, Peyman'ın iflası gündeme gelecek.