"30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı" 30 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaparak 30 bin kilometrelik dev eşiği geride bıraktıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Açıklamada, Uraloğlu'nun, Türkiye'nin bölünmüş yol altyapısına ilişkin görüşlerine de yer verildi. 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaparak 30 bin kilometrelik dev eşiği geride bıraktık." ifadesini kullandı.

Bölünmüş yol projelerinin, zaman ve yakıttan büyük tasarruf sağladığına işaret eden Uraloğlu, "Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik." değerlendirmesinde bulundu.

"Son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da birinciyiz"

Uraloğlu, 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağını yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yüzde 1594 artışla 847 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükselttiklerini belirtti.

Ülkenin otoyol ağını, 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2028 sonunda, 4 bin 330 kilometreyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında, son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da birinciyiz. Trafik güvenliğinde, 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 azalttık."