30 Ağustos OSB Başkanvekili Öztaş: "Yatırıma hazırız, sizleri bekliyoruz"

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanvekili Mahmut Öztaş, OSB altyapısının tamamlandığını belirterek,

"Yatırıma hazırız, sizleri bekliyoruz" diyerek yatırımcılara çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya'yı Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri olarak nitelendirdiğini hatırlatan Mahmut Öztaş, bu vizyonun şehrin tüm dinamiklerine büyük bir motivasyon verdiğini ifade etti. Öztaş, "Biz de bu hedef doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"30 Ağustos OSB'de hızlı ve planlı gelişim"

OSB'nin 2006 yılında 1 milyon 944 bin metrekarelik alanda kurulduğunu belirten Öztaş, bugün 7 milyon metrekarelik büyüklüğe ulaşıldığını söyledi. 2023 yılında onaylanan genişleme alanı sayesinde altyapı ve kamulaştırma çalışmalarının hızla tamamlandığını ifade eden Öztaş, 12 ay 2 gün gibi rekor bir sürede genişleme faaliyetlerinin sonuçlandırıldığını vurguladı. Elektrik, doğalgaz, su, yol ve internet altyapılarının tamamlandığını belirten Öztaş, yatırımcılar için her şeyin hazır olduğunu söyledi. Öztaş, OSB'nin devlet demiryollarına, karayolu bağlantılarına ve havalimanlarına yakın konumuyla büyük bir lojistik avantaja sahip olduğunu aktardı. 2018 yılından bu yana istihdamın yüzde 400 arttığını, aktif olarak 2 bin 590 kişinin çalıştığını belirten Öztaş, birinci genişleme etabında bu sayının 5 bine,, ikinci etapla birlikte 10 bin kişiye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kütahya'nın 3. teşvik bölgesinde yer almasına rağmen OSB'de yapılan yatırımların 4. bölge teşviklerinden faydalanabildiğini söyleyen Öztaş, KDV muafiyeti, SGK prim desteği, vergi indirimleri gibi avantajların yanı sıra Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin de yatırımcının hizmetinde olduğunu vurguladı. Sanayi üretiminde artış olmasına rağmen su tüketiminin yüzde 50 azaldığını ifade eden Öztaş, toplamda 170 bin adet ağaç dikmeyi hedeflediklerini ve bölgenin en yeşil OSB'lerinden biri olmayı amaçladıklarını söyledi.

"Yatırımcılarımızı bekliyoruz"

Mahmut Öztaş, OSB'de şu anda üretimde olan 30, inşaat halinde 4, planlamada 4 ve ön tahsise hazır 56 olmak üzere toplam 96 sanayi parseli bulunduğunu açıkladı. "Yatırıma hazırız, sizleri bekliyoruz" diyerek çağrıda bulunan Öztaş, "Bugün attığımız adımlar, yarının güçlü sanayi temellerini oluşturacaktır. Bilgimiz, enerjimiz, heyecanımız var. İnanıyoruz ve başaracağız" dedi. - KÜTAHYA