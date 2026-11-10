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3 milyon TL'ye mal olan Tokat TSO sosyal tesisi 7 senedir atıl bekliyor

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3 milyon TL'ye mal olan Tokat TSO sosyal tesisi 7 senedir atıl bekliyor Haber Videosunu İzle
3 milyon TL'ye mal olan Tokat TSO sosyal tesisi 7 senedir atıl bekliyor
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Tokat TSO'nun Gıj Gıj Dağı'nda yaptırdığı Seyir Tepesi Sosyal Tesisi 2015'te açıldı, yaklaşık 4 yıl hizmet sonrası kapatıldı. 3 milyon TL'ye mal olan tesis yaklaşık 7 senedir atıl; cam, kapı ve elektrik panoları sökülmüş, yöre halkı tepkili.

Tokat'ta 2015 yılında Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan sosyal tesis son görüntüsü ile görenleri hayrete düşürdü.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından inşaatına 2011 yılında başlanan ve 2015 yılında hizmete açılan Gıj Gıj Dağı'ndaki 3 katlı tesisin son görüntüleri dikkat çekti. Yapıldığı dönemde 3 milyon TL' ye mal olan TSO Seyir Tepesi Sosyal Tesisi çürümeye terk edildi. Toplam 21 dönümlük bir alan üzerinde yükselen ve 800 metrekare kapalı alana sahip olan konumu ve mimarisiyle öne çıkan tesisin bugün atıl durumda bulunması, yöre halkının tepkisine neden oldu.

Tesisin son durumundan üzüntü duyduğunu söyleyen yöre sakinlerinden Çetin Kamil Genç; "Havanın güzel olması sebebiyle Seyir Tepesine geldim. Gördüğüm manzara beni şok etti.2015 yılında açılan bu tesis yaklaşık 4 yıl hizmet verdikten sonra tesis kapatıldı ve yaklaşık 7 senedir tesis atıl durumda bekliyor. Tesiste kimsenin olmamasından dolayı dış cephe camları olsun, kapılar olsun, musluklar olsun, elektrik panoları olsun sökülmüş. Talan edilmiş. Tabii ki bu durum içler acısıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
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