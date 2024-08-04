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29 yıldır faaliyetteydi! Türkiye'nin önde gelen otomotiv firması 07 Uğur Profil konkordato ilan etti

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1995 yılından beri Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmaları arasında yer alan 07 Uğur Profil A.Ş konkordato başvurusunda bulundu. Küresel ekonomik krizin çaresiz bıraktığı şirketin Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sektörde şok etkisi yarattı.

Küresel ekonomik krizin etkilediği son firma Türkiye'de 29 yıldır faaliyet gösteren 07 Uğur Profil A.Ş. oldu.

3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERDİ

Global ölçekte yaşanan ekonomik krizin etkisiyle yaşadığı mali sıkıntıları aşamayan Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarından 07 Uğur Profil A.Ş., konkordato talep etti. Otomotiv devi hakkında mahkeme 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye'nin önde gelen otomotiv devi 07 Uğur Profil Turizm Otomotiv Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Uysallar Seracılık Tarım İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Hüseyin Uysal ve Mustafa Uysal hakkında geçici mühlet kararı verildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Türkiye Alanya Otomobil İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (19)

Selim AYDOĞAN:

Olsun olsun bayrak inmedi ezan dinmedi ya önemli olan o

274
139
yanıtYanıtla
Deniz Bakırtaş:

Ne alaka

yanıt81
yanıt61
HALİS ER:

Hoşt Selim

yanıt25
yanıt35
Selim AYDOĞAN:

Halis ========= bu ye

yanıt11
yanıt7
Selim AYDOĞAN:

Memnun oldum bende Selim hoşt halis

yanıt13
yanıt7
Atilla Han:

kalk Abdülhamid kalk

101
41
yanıtYanıtla
gunay yanug:

Türkiye devimi . ilk defa böyle bir isim duydum. 07 uğur ne bu yaa

112
19
yanıtYanıtla
Seko:

Bunlar hangi markayı üretiyor.....otomotiv devi ya

114
16
yanıtYanıtla
HALİS ER:

Yok be abi ne otomobil devi ya profilci altı üstü

yanıt26
yanıt9
mehmet dogru:

Hangi otomotiv bilen varsa profil yaziyor. Kaporta bile yok

87
10
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