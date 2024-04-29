29 NİSAN - 5 MAYIS HALKA ARZ | Halka arz takvimi belli oldu mu? Halka arz olan şirketler neler?

Halka arz süreci, şirketlerin hisse senetlerini halka sunarak sermaye arttırma yöntemidir. Bu hafta ise birçok şirket halka arz sürecine girecek. İşte bu haftanın halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler merak ediliyor. 29 NİSAN - 5 MAYIS HALKA ARZ | Halka arz takvimi belli oldu mu? Halka arz olan şirketler neler?

BU HAFTA HANGİ ŞİRKET HALKA ARZ OLUYOR?

SPK onayı ardından halka arz olacak şirketler açıklandı. Buna göre, Koton ve Lila Kağıt 30 Nisan- 3 Mayıs tarihlerinde halka arz olacaktır.

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

- Sermaye Artırımı : 34.150.000 Lot

- Ortak Satışı : 94.350.000 Lot (Nemo Apparel B.V.)

- Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Yılmaz Yılmaz)

- Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Şükriye Gülden Yılmaz)

KOTON ŞİRKETİ KİME AİT?

Koton, yaklaşık 8.500'den fazla çalışanı ve 275'i Türkiye'de 159'u yurt dışında olmak üzere toplam 434 mağaza ile 28 ülkede bulunan ve merkezi İstanbul olan mağazalar zinciridir. Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Koton, 1988 yılında İstanbul'da Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti tarafından kuruldu. Asıl meslekleri subay ve öğretmen olan Yılmaz çifti ihraç fazlası ürünleri satmak amacıyla ufak bir dükkân ile ticarete atıldı. Çift, dükkânın büyük ilgi görmesi üzerine mesleklerinden ayrılarak tamamen mağazacılık ve tekstil ile uğraşmaya başladı. 1995 yılında kendi üretimini yapmaya başlayan Koton, ilk yurt dışı mağazasını 1996 yılında Almanya'nın Münih şehrinde açtı. 2015 yılı Aralık ayı itibari 434 mağazası bulunan Koton, Rusya, Almanya başta olmak üzere 28 ülkede mağazalarının 159'u yurt dışında bulunmaktadır.