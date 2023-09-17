26. Uluslararası Tarım Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AGROTEC 2023 26. Uluslarası Tarım Fuarı'nın üçüncü gününde fuara gelen ziyaretçilerle beraber fuarı gezerek onlarla sohbet etti. Başkan Şimşek, çiftçilerin ve tarımın gelişmesi için sektörel fuarların önemini vurgulayarak teknolojik yeniliklerinin yer aldığı fuara tüm vatandaşları davet etti.

26.Uluslararası Tarım Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AGROTEC 2023 26. Uluslarası Tarım Fuarı'nın üçüncü gününde fuara gelen ziyaretçilerle beraber fuarı gezerek onlarla sohbet etti. Başkan Şimşek, çiftçilerin ve tarımın gelişmesi için sektörel fuarların önemini vurgulayarak teknolojik yeniliklerinin yer aldığı fuara tüm vatandaşları davet etti.

Gölbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleşen, bünyesinde tarım, hayvancılık, su ve yem endüstrisi ile tohum ve fidancılığı da bulunduran AGROTEC 2023'te; Tarım Makineleri, Traktör ve Ekipmanları, İş Makineleri, Ürün Depolama Makineleri, Sulama Ekipmanları, Tarım İlaçları, Gübre, Organik Tarım, Sera, Sebze ve Meyve Fidancılığı, Hayvancılık, Drenaj Teknolojileri, Peyzaj ve Tarıma dair tüm ürünler yerini alıyor. Tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm imalatçıları, sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmeleri çiftçilerle bir araya getirme amacı taşıyan AGROTEC Tarım Fuarı, imalatçıların en son sistem ve teknoloji ile ürettikleri makine ve ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.