26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Çin'de faaliyet gösteren bir şirketin patronu, çalışanlarına inanılmaz bir jestte bulundu. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı yıl sonu etkinliğinde alanının ortasına toplam 26 milyon dolar nakit para yerleştiren patron, çalışanlarına "Taşıyabildiğiniz kadarını alın" dedi. Alışılmışın dışında kalan ikramiye yöntemi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
- Henan Kuangshan Crane şirketinin sahibi Cui Peijun, 13 Şubat'ta düzenlenen yıl sonu etkinliğinde 26 milyon dolar nakit parayı çalışanlarına 'taşıyabildikleri kadar almaları' için ortaya yığdı.
- Etkinliğe yaklaşık 7 bin çalışan katıldı ve bazı çalışanlar binlerce dolar alarak ayrıldı; bir kişi yaklaşık 13 bin dolar taşıdı.
- Şirket, geçtiğimiz mart ayında Uluslararası Kadınlar Günü kapsamında yaklaşık 2 bin kadın çalışanına toplamda 230 bin dolara yakın ikramiye dağıtmıştı.
Çin'de vinç üretimi ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Henan Kuangshan Crane'in sahibi Cui Peijun, çalışanlarına yaptığı sıra dışı bir jest ile dünya kamuoyunun dikkatini çekti.
26 MİLYON DOLARI ORTAYA YIĞDI: TAŞIYABİLDİĞİNİZ KADAR ALIN
12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 17 Şubat'ta "Yılan Yılı" geride bırakılarak "At Yılı"na girilirken, şirket yıl sonu etkinliğini 13 Şubat'ta gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 bin çalışanın katıldığı organizasyonda alışılmışın dışında bir ikramiye yöntemi tercih edildi.
Etkinlik alanının ortasına toplam 26 milyon dolar nakit para yerleştirildi. Patron, çalışanlara "Taşıyabildiğiniz kadarını alın" çağrısında bulundu. Medyada yer alan bilgilere göre bazı çalışanlar binlerce dolarla alandan ayrıldı; bir kişinin yaklaşık 13 bin dolarlık nakit parayı taşıdığı aktarıldı.
NEDENİNİ BÖYLE AÇIKLADI: SADECE RAKAMLARDAN İBARET KALIYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre, daha önceki yıllarda personele beyaz eşya ve benzeri hediyeler verdiklerini belirten Peijun, bu yıl doğrudan nakit dağıtmayı tercih ettiklerini söyledi. İkramiyelerin neden banka hesaplarına yatırılmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren iş insanı, "Bazıları neden parayı doğrudan hesaplara yatırmadığımızı soruyor. Ama o zaman bu sadece rakamlardan ibaret kalıyor" dedi.
İLK JESTİ DEĞİL
Peijun'un çalışanlarına yönelik cömertliği bununla da sınırlı değil. Şirket, geçtiğimiz mart ayında Uluslararası Kadınlar Günü kapsamında yaklaşık 2 bin kadın çalışanına toplamda 230 bin dolara yakın ikramiye dağıtmıştı. İş insanı, bu tür ödemelerin arkasındaki gerekçeyi ise daha önce şu sözlerle açıklamıştı: "Para dağıtmayı sevdiğim için değil; gençler araba kredileri ve konut borçlarıyla mücadele ediyor. Sunabileceğimiz her türlü desteğin faydalı olacağını düşünüyorum."