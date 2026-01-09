Haberler

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Güncelleme:
Türkiye genelinde 250'den fazla şubesi bulunan fast-food zinciri Ekrem Coşkun Döner'in konkordato sürecinde kritik bir aşamaya geçildi. Mahkemenin verdiği mühlet kararının ardından, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumlar için 15 günlük alacak bildirim süreci resmen başlatıldı.

  • Ekrem Coşkun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konkordato sürecinde alacaklıların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmesi gerekiyor.
  • Alacaklıların alacaklarını 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında ayrıntılı beyan etmesi, anapara ve fer'ileri ayrı ayrı göstermesi ve vade bilgilerini belirtmesi gerekiyor.
  • Dövizli alacakların 17 Haziran 2025'teki kur üzerinden hesaplanması, faiz işletilen alacaklarda ise 7 Kasım 2025'e kadar olan hesaplama tablosunun onaylı suretlerle sunulması şart.

Türkiye genelinde yaygın şube ağıyla faaliyet gösteren fast-food zincirlerinden Ekrem Coşkun Döner'in konkordato sürecinde alacaklılara yönelik önemli bir aşamaya geçildi. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yürüttüğü süreç kapsamında şirket hakkında daha önce 3 aylık geçici mühlet kararı verilmiş, sürecin denetimi için de konkordato komiseri görevlendirilmişti.

RESMİ DAVET İLANI YAYIMLANDI

Atanan konkordato komiseri, şirketten alacaklı olan kişi ve kurumları ilgilendiren resmi davet ilanını yayımladı. İlanda, alacaklıların alacaklarını belirlenen süre içinde kaydettirmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.

15 GÜN İÇİNDE ALACAKLAR BİLDİRİLECEK

Komiserlik tarafından yapılan duyuruya göre Ekrem Coşkun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alacağı bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeleri gerekiyor. Bildirimlerin bizzat yapılabileceği, noter onaylı vekaletnameye sahip vekiller aracılığıyla da gerçekleştirilebileceği ifade edilirken, iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapılmasının da mümkün olduğu kaydedildi.

ALACAKLILAR İÇİN UYARILAR DA YER ALDI

İlanda, bildirim süresini kaçıran alacaklılar için dikkat çeken uyarılar da yer aldı. Buna göre, alacağı şirket bilançosunda kayıtlı olanların yalnızca bu tutar üzerinden konkordato toplantısına kabul edileceği belirtildi. Bilanço kayıtlarında yer almayan ve süresi içinde bildirimde bulunmayan alacaklıların ise konkordato toplantısına katılamayacağı ve alacak nisabı hesaplamasında hiçbir şekilde dikkate alınmayacağı bildirildi.

Alacak bildiriminde bulunacakların, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında alacaklarını ayrıntılı biçimde beyan etmeleri gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda alacak miktarlarının anapara ve fer'ileri ayrı ayrı gösterilmesi, vade bilgilerinin ve alacağın rehinli olup olmadığının açıkça belirtilmesi istendi. Dövizli alacakların ise geçici mühlet tarihi olan 17 Haziran 2025'teki kur üzerinden hesaplanması gerektiği ifade edildi. Faiz işletilen alacaklarda da 7 Kasım 2025 kesin mühlet tarihine kadar olan hesaplama tablosunun onaylı suretlerle sunulmasının şart olduğu belirtildi. Usulüne uygun hesaplanmayan veya eksik belgelerle yapılan bildirimlerin geçersiz sayılacağı uyarısı da ilan metninde yer aldı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

Sınırda tansiyon yükseliyor! Ordu resti çekip saat verdi
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKiraz kayısı:

Köfteci yusuf Dominos pizza mc donalds burger king namet sucuk domuz eti varmış

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOzgur Zumbul:

20x50 Nitrat

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTARIK ÇEVİK:

bu zamana kadar eşek , at domuz etide yedik zaten yeterince.birşeylerin değişeceğini sanmıyorum

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Köfteci Yusuf' ta domuz eti olmuyor. Güzel iş yaptığı içi rakipleri çamur atıyor. tutmasa da izi kalır.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

fakir fukaranın döner yiyebildiği dönerci ekrem coşkun inşallah düzeltirsin durumu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

