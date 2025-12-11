Haberler

Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi

Antalya'da '23. Girişimcilik Günleri' kapsamında ödül töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen 23. Girişimcilik Günleri kapsamında gerçekleştirilen ödül törenine, Vali Hulusi Şahin ve birçok iş dünyası temsilcisi katıldı. Vali Şahin, girişimciliğin önemini vurgulayarak, melek yatırımcılığın girişimciler için kritik olduğunu belirtti.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Muratpaşa ilçesindeki törene Vali Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Good Earth Vision Kurucusu Tal Garih ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, girişimciliğin temelinde ahlak, emek ve güvenilir karakterin bulunduğunu belirtti.

Girişimciliğin sadece parayla ölçülemeyeceğini vurgulayan Şahin, "İçinizdeki niyet sahih olsun, çalışkan olun, namuslu olun, çevrenizde bir isminiz ve güveniniz olsun, o zaman başarı kendiliğinden gelir. Kritik olan şey emek ve alın teridir. Ayrıca iyi bir fikir tek başına yetmez, o fikrin peşinde koşacak adanmış bir ruh gerekir." dedi.

"Asıl nadir olan şey, girişimci ruhtur"

Şahin, girişimciliğin kırılgan dönemlerinde melek yatırımcılığın önemine işaret etti.

"Bir fidanı dikerken nasıl can suyu verip yanına bir çubuk koyuyorsak melek yatırımcılık da tam olarak budur." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"O küçük destek, girişimciyi olumsuz şartlara karşı korur. Asıl nadir olan şey, girişimci ruhtur. Bu yüzden üniversiteler, iş dünyası, vakıflar, kalkınma ajansları ve kamu kurumları, bu desteği vermelidir. Özellikle üniversiteden yeni mezun ya da mezun olmak üzere olan gençlerimizin desteğe ihtiyacı var. Düzenlenen bu etkinliklerin bu açıdan çok değerli olduğunu düşünüyor ve katma değer üreten tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından "Yılın Girişimcisi Ödülü", Şahin tarafından Dr. Ahmet Seçim'e takdim edildi.

Törende "Bi' Düşünsen Bulursun İş Fikri Yarışması" ve "Cittaslow Fikir Maratonu"nun yanı sıra yıl içinde dereceye giren projelerin sahiplerine de ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Ekonomi
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı hizmete rekor zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı

Engelli adamın sır ölümü! Tutuklanan isimler hayli ilginç
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti

Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeninden acı haber
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
title