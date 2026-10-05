213 üyenin oy kullandığı ARTSO seçimlerinde Seçkin Kurt güven tazeledi

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Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ARTSO) gerçekleştirilen seçimlerde, tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Seçkin Kurt güven tazeledi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan Meslek Komitesi ile Meclis Asil ve Yedek Üye Seçimleri'nde, 671 aktif üyeden 213'ü oy kullandı. Oyların sayılmasının ardından Seçkin Kurt'un tek listeyle katıldığı seçimde yeni dönem meclis üyeleri belirlendi. Sayımın ardından seçilen üyelere mazbataları teslim edildi.

Seçim sonrası Kurt'u telefonla arayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kendisini ve yeni meclis üyelerini tebrik etti.

Üyelerin desteğine teşekkür eden Kurt, tek listeyle seçime girilmesini geçmiş dönemdeki çalışmaların karşılığı olarak değerlendirdi. Kurt, gençlerin enerjisini tecrübeyle birleştirerek yeni dönemde önemli projeleri hayata geçireceklerini ve Artvin iş dünyasının sorunlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı