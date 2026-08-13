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Merkez Bankası 2026 Enflasyon Raporu: Yüzde 28 Hedefi

Merkez Bankası 2026 Enflasyon Raporu: Yüzde 28 Hedefi
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı üçüncü enflasyon raporu toplantısında enflasyon beklentilerini açıkladı: 2026'da yüzde 28, 2027'de yüzde 15 ve 2028'de yüzde 9 olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

2026 Yılı Üçüncü Enflasyon Raporu Toplantısı'nda enflasyon beklentilerini açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyonun 2026da yüzde 28, 2027'de yüzde 15 ve 2028'de yüzde 9 olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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