Merkez Bankası 2026 Enflasyon Raporu: Yüzde 28 Hedefi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı üçüncü enflasyon raporu toplantısında enflasyon beklentilerini açıkladı: 2026'da yüzde 28, 2027'de yüzde 15 ve 2028'de yüzde 9 olacağını tahmin ettiklerini belirtti.
2026 Yılı Üçüncü Enflasyon Raporu Toplantısı'nda enflasyon beklentilerini açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyonun 2026da yüzde 28, 2027'de yüzde 15 ve 2028'de yüzde 9 olacağı tahmin edilmektedir" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı