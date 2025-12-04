Haberler

Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Emlak vergisinde üst sınır belirlendi Haber Videosunu İzle
Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle, emlak vergisinde üst sınır belirlendi. Buna göre 2026'da bina ve arazi vergi değerleri, 2025'teki değerlerin iki katını geçemeyecek. Yeniden değerleme artışı da yarım oran yerine tam oran üzerinden gerçekleştirilecek.

TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle, 2026'da emlak vergisi 2025'in vergi değerlerinin iki katını aşamayacak.

VERGİ KANUNU İLE İLGİLİ 4 MADDE DAHA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.

EMLAK VERGİSİNDE ÜST SINIR BELİRLENDİ

O maddelerden "emlak vergisi" ile ilgili olanı dikkat çekti. Yeni düzenlemeye göre emlak vergisinde üst sınır belirlendi. 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek.

Öte yandan emlak vergi değeri; mükellefiyetin başladığı yılı takip eden seneden itibaren her yıl, bir önceki yılın vergi değeri üzerinden yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Mevcut uygulamada bu artış, yeniden değerleme oranının yarısı kadar yapılıyordu. Böylece emlak vergisi matrahı her yıl tam yeniden değerleme oranında güncellenecek.

Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, Harçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikle tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde aradaki farka isabet eden harcın tarh edilmesinde, vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine "bir kat" şeklinde uygulanacak.

Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak veya trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı, tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de hükümdeki oran uygulanacak.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Ekonomi
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
İsrail'in Eurovision'a katılımı onaylandı, 6 ülke boykot kararı aldı

Eurovision'da kriz! Skandal kararın ardından 6 ülke yarışmadan çekildi
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

ili katına kadar geçirmek serbest yani ...

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRıfkı:

Şirketin 100 çalışanı var! 10 tanesi Muhasebede çalışıyor. Yönetim Kurulu Başkanı 2026 bütçesini yapıp getirin demiş Muhasebe müdürüne. O da ekiple kalem kalem çalışmış önüne koymuş. Tamam demiş Yönetim Kurulu Başkanı. Genel Müdüre, “bunu Yönetim Kuruluna tasdik ettir uygulamaya koy” demiş. Genel Müdür yönetim kurulunun önüne koyarken, “Yönetim Kurulu Başkanımızın bilgisi dahilinde” demiş. Herkes parmak kaldırmış. Onaylanmış. Ertesi gün duyurulmuş. Çalışanlar ne görsün? 10 muhasebe elamanına %46,4 maaş zammı. 90 diğer çalışana %4,6 zam yapılmış. YANİ BÜTÇEYİ YAPANLAR KENDİNE YAPMIŞ ! Şimdi olayı çevir; şirkete Devlet de, personele memur, muhasebeye Hazine ve Maliye birimleri, Yönetim Kurulu Başkanına Başkan, Genel Müdüre CBşk. Yard. Yönetim Kuruluna Meclis, duyuru resmi gazete… Sonuç: bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul! Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgay yavaş:

delik donumuz var ordan girebilirsniz zorlanmayın

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdamin biri:

O kadar komik kararlar alıyorlar ki memleketin bu haline ne kadar şükretsek az olur...

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yasin:

soyun bakalım... ama hesap gününü de unutmayın.. İslam şeriatı ve hilafet devletin kâfirler yani gayri müslimlerden alınan vergiler bile insaflı idi.. bunlar müslümanlardan intikam alırcasına vergi ve harçlara zam yaptıkça yapıyor.. sanki Bizanslılar İslam ümmetinden intikam alıyor gibi zamlar, cezalar, vergiler, harçlar ve emeklilere düşmanlık hepsi aynı anda .. bu halk bu iktidar tarafından amansız saldırı altında...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler

Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

İmralı'ya giden MHP'li isim Öcalan'la görüşmesini anlattı
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı

Tam 14 kez bıçakladılar, yetmedi bir de olay çıkardılar
Bolu'da köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek bir talepleri var

O ilde köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek talepleri var
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.