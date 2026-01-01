SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi güncelledi

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin "2026 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları", Resmi Gazete'nin bugünkü 6. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2026'da brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman için 17 bin 568 lira ile 24 bin 51 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, arsalarda 22 bin 479 lira ile 42 bin 120 lira arasında uygulanacak.

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 17 bin 622 liraya çıkarılırken, bu tutar, metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunanlar için 20 bin 217 lira düzeyinde belirlendi. Brüt metrekaresi 501'den fazla olan konut, ofis veya bürolara yönelik değerleme ücreti ise 23 bin 946 ile 55 bin 569 lira bandında değişiklik gösterecek.

Akaryakıt istasyonları için 97 bin 821 liraya revize edilen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için ise brüt metrekaresine göre 16 bin 197 lira ile 135 bin 393 lira arasında değişecek.

Değerleme ücreti, plaza, iş merkezi, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 100 metrekareye kadar olanlarda 17 bin 949 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde ise 20 bin 985 lira düzeyinde uygulanacak.

Büyüklüğü 20 bin metrekareyi aşanlarda ise değerleme ücreti 267 bin 759 liraya kadar çıkarken, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için değerleme ücreti olarak 85 bin 113 lira alınacak.