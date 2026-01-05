Enuygun.com 2026 seyahat trendlerini paylaştı

Enuygun.com, 2026 tatil ve seyahat eğilimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği anket ve analizin sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, seyahat alışkanlıklarını inceleyen platform, 2026 yılında klasik tatillerin popülerliğini korurken deneyim odaklı tatiller, yerel lezzetler ve teknoloji destekli planlamaların da öne çıkacağını öngörüyor.

Deniz tatili ve kültür gezilerinin tercih edilmeye devam edeceği yeni dönemde, doğayla iç içe konaklama seçenekleri ve teknoloji odaklı seyahatler de tercih edilen temalar arasında yer alıyor.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 70'inden fazlası tatil yapma amacını "dinlenmek ve deşarj olmak" şeklinde tanımlarken, zihinsel ve fiziksel yorgunluğu atmaya yönelik planlar da öne çıktı. Tatil süresi konusunda ise kullanıcılar en çok bir haftalık zaman dilimini tercih etti.

Ekonomik parametrelerin de etkili olduğu tatil planlarında, katılımcıların yüzde 60'ından fazlası ana unsurun uygun fiyatlar ve dönemsel kampanyalar olduğunu belirtti. Bu durum, tatilcilerin planlama aşamasında maliyet avantajı sağlayan seçenekleri önceliklendirdiğini gösterdi.

Konaklama tercihlerinde konfor ve hizmet çeşitliliği ilk sırada yer alırken, en çok talep gören konaklama tipi "her şey dahil oteller" oldu. Bu kategoriyi kişiye özel hizmet anlayışıyla öne çıkan "butik oteller" takip etti.

Tatil temalarında ise kültür gezileri ve deniz tatili, katılımcılar arasında eşit ilgi gördü. Bu sonuç, kullanıcıların hem tarihi ve kültürel keşiflere hem de deniz turizmine benzer seviyelerde ilgi duyduğunu ortaya koydu.

Spor etkinlikleri seyahat hareketliliğini artıracak

Analizlere göre, 2026'da doğayla iç içe bungalovlar, butik doğa otelleri ve manzara odaklı konaklama yerlerinin daha çok tercih edileceği, sürdürülebilir turizmin de önem kazanacağı tahmin ediliyor. Sokak lezzetlerinden yerel pazarlara uzanan gastronomi deneyimlerinin, seyahatseverlerin odağında olması bekleniyor.

Premier Lig maçları, Fransa'daki tenis turnuvaları ve Formula 1 gibi büyük etkinliklerin 2026 uçak bileti aramalarını artıracağı öngörülürken, spor temalı tatillerin seyahati sadece eğlence değil aynı zamanda sosyal ve kültürel bir deneyim haline getirdiği belirtiliyor.

Öte yandan, 2026 seyahat planlamasında teknolojinin daha etkin rol oynayacağı vurgulanıyor. Yapay zeka destekli rota planlaması, kişiselleştirilmiş öneriler ve fiyat karşılaştırmaları sayesinde kullanıcıların tatil kararlarını daha hızlı alması ve deneyimin kişiselleşmesi sağlanıyor.