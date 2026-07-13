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Bazı üretim girdilerinde gümrük vergileri indirildi

Bazı üretim girdilerinde gümrük vergileri indirildi
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Ticaret Bakanlığı, 2026 İthalat Rejimi kapsamında üretim girdilerinde vergi indirimi ve muafiyet sağlarken, bazı ürünlerde koruma önlemlerini güçlendirdi.

Ticaret Bakanlığı, üretimin girdi teminini kolaylaştırmak, sanayi yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir dış ticareti desteklemek amacıyla 2026 yılı İthalat Rejimi'nde sınırlı sayıda üründe düzenlemelere gitti. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 yılı İthalat Rejimine İlişkin Değişiklik Kararları ile milli üretimin ihtiyaç duyduğu girdilerin teminini kolaylaştırmak amacıyla bazı ürünlerde vergi indirimleri ve muafiyetler sağlandığını açıkladı. Gümrük vergisi muafiyeti sağlanan ürünlerdeki ithalatta ilave gümrük vergisinden de muaf olunacağı açıklığa kavuşturulurken, bunun yanı sıra, Gümrük Tarife Cetveli'nde (TGTC) yapılan değişikliklerle çok sayıda ürünün istatistik pozisyonları yeniden düzenlenerek uygulamada kolaylık sağlandı. Böylece, ithalatta test zorunluluğuna tabi ürünlerin açık bir şekilde tespiti kolaylaştırıldı. Ayrıca, gözetim uygulamalarının kapsamına bazı ürünler eklendiği, bazı ürün gruplarında koruma önlemlerinin de uluslararası fiyat düzeyleri gözetilerek güçlendirildiği belirtildi. Ayrıca yerli sanayi kapasitesi yüksek olan sınırlı bazı alt ürün kategorilerinde gümrük vergilerinde kısmi bir vergi artışı sağlanarak yerli üretime uluslararası kurallar gözetilerek korunma sağlandı. Öte yandan, Serbest Ticaret Anlaşmaları ile Gümrük Birliği kapsamında gerçekleştirilen ithalat söz konusu düzenlemelerden muaf tutuldu. Ticaret Bakanlığı, düzenlemelerin temel yaklaşımını "Dengeli Ticaret, Yerli Üretim, Güçlü Sanayi" vizyonu doğrultusunda şekillendirdiğini belirtti.

Bazı üretim girdilerinde gümrük vergileri indirildi

Yeni düzenlemeler kapsamında bazı üretim girdilerinde gümrük vergileri indirildi. Yerli üretimi destekleyecek vergi muafiyetleri getirildi. Yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerde ithalata yönelik esneklikler sağlandı. Vergiden kaçınma amacıyla düşük bedelli beyanların önüne geçilmesine yönelik tedbirler alındı. Gümrük Tarife yeni istatistik pozisyonları belirlenerek ilave test yükleri ortadan kaldırıldı. Düzenlemelerin fiyatlara etkisinin üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda takip edileceği bildirildi. Milli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın desteklenmesi, cari açığın azaltılması, sanayinin girdi ihtiyacının etkin şekilde yönetilmesi, tüketicilerin ihtiyaçlarının gözetilmesi de göz önünde bulunduruldu.

Ticaret Bakanlığı ayrıca yapılan düzenlemelerin yalnızca vergi artışlarından ibaret olmadığını, üretim için kritik öneme sahip birçok girdide vergi indirimlerinin de hayata geçirildiğini, gümrük muafiyetine haiz ürünlerdeki muafiyetlerin ilave gümrük vergilerine de genişletildiğini, ayrıca yeni gümrük alt pozisyonları belirlenerek ithalatta birçok üründe gereksiz test ve denetime tabi olunmasının önüne geçildiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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