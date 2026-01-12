Haberler

Kudaka'dan sosyal kalkınmaya 46 Milyon TL'lik yatırım

Kudaka'dan sosyal kalkınmaya 46 Milyon TL'lik yatırım
Güncelleme:
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen SOGEP kapsamında, 4 proje destek almaya hak kazandı. Toplam 46 milyon TL yatırım tutarına sahip projelerle bölgede yaklaşık 40 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Program kapsamında; illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik ile sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu hedefler doğrultusunda bölgeden sunulan projeler arasından 4 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 46 milyon TL olan projelere, KUDAKA tarafından yaklaşık 24 milyon TL tutarında mali destek sağlanacak.

Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede yaklaşık 40 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. SOGEP kapsamında desteklenecek projelerin, bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

2025 yılı SOGEP kapsamında desteklenen projeler şunlar; "Erzurum Yeteneğini Keşfet Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Erzincan Engelsiz Nefes Evi Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü; Erzincan Erzincan'ın Soğuk Zinciri, Üreten Ailelerle Büyüyor Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği; Bayburt Ahşap İşleme Atölyesi Projesi Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
