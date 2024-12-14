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Yeni yıl için bazı doğal çiçek soğanlarının ihracatına yasak getirildi

Yeni yıl için bazı doğal çiçek soğanlarının ihracatına yasak getirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal çiçek soğanlarının ihracatını yasaklanan ve kotalı türlerini 2025 yılı için açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birçok bitkinin ihracatı yasaklanırken, bazı türler için ise ihracat kotası belirlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerini belirledi.
Bakanlık tarafından hazırlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2025 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

LALE, YILAN BACIĞI, YILAN PANCARI VE DAHASI

Buna göre, doğadan toplanan soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, ters lale, zambak, müşkürüm, kara çiğdem, lale, yılan bacağı, yılan pancarı, çakmuz, yılan bıçağı, nilüfergiller, salepgiller, yılan yastığı, kum zambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen, kardelen, süsen, şakayık ile diğer yumrulu ve soğanlı türler gibi bazı bitkiler ihraç edilemeyecek.

Bazı sıklamen çeşitleri, Toros ve Karadeniz kardeleni ile sarıkokulu için de ihracat kotaları tespit edildi. Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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