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Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
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Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu

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Milyonların gözünü kulağını çevirdiği 2025 asgari ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Dolar bazında 49 dolar zam yapılan asgari ücrette işveren desteği de 700 TL'den 1.000 TL'ye yükseltildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde dördüncü kez toplandı.

TÜRK-İŞ KATILMADI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. işçi heyetini temsil etmesi gereken Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ise yapılan son toplantıya katılmadı. TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı 'karar için' toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak açıkladı.

49 DOLAR ZAM

Böylelikle asgari ücrete dolar bazında 49 dolar zam yapılmış oldu. 2024 yılının Aralık ayında 578 dolara denk düşen asgari ücret, 2025 yılı için geçerli olmak üzere 627 dolara yükseldi.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 LİRAYDI

TÜRK-İŞ tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından sonra yapılan açıklamada, asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olması talep edilmişti. Bu talebin ardından gözler son toplantıya çevrilmişti.

İŞVEREN DESTEĞİ 1.000 LİRA OLDU!

Öte yandan komisyonda işveren tarafını temsil eden TİSK'in pazarlık masasındaki diğer gündemi de işverene sağlanacak olan asgari ücret desteği oldu. Halihazırda 700 TL olarak uygulanan söz konusu destek gelecek yıl için 1.000 TL'ye yükseltildi. Asgari ücret görüşmelerinde önemli başlıklardan biri olan asgari ücret desteğinin 1000 lirayı geçmesi bekleniyordu

38 MİLYAR TL'LİK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SAĞLANDI

Hükümet, bu yılın ilk 9 ayında 1.5 milyon işletmeye yaklaşık 38 milyar liralık asgari ücret desteği sağladı. Asgari ücret desteği işverenin maliyetini bu yıl 22 bin 852 liraya düşürdü.

Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıahmet erol:

niye benim verdigim vergi ile iş verene destek yapılıyor. iş veren zaten biz çalışanların uzerinden kazaniyor. urettikleri ile kazaniyor. birde niye devletimize verdigimiz vergiden destek aliyorlar. birde niye 1000tl. askeri ucrete zamma gelince %30'da, niye işverene verilen destege gelince %30 değil de %45 veriliyor. niye bu adaletsizlik. ulkede her sey zengini zengin etmeye calisiyor . haram zıkkım olsun.

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Haber YorumlarıErtan ipşir:

İşverene destek yüzde 43 komedi gibi

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Haber YorumlarıFerhat:

İşçi sendikaları ne yapıyor.

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Haber YorumlarıErdem:

İşverene bile daha fazla zam olmuş.

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Haber YorumlarıSeyit Keşli:

vergilere zam yaparken niye % 30 değil o zaman diye sormazlarmı adama hemende hesabı yapmış uyanıklar dolar bazında 48 dolar daha artmış gıda bazında vergi bazında yaşam bazında ne oldu acaba

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Iş veren desteğini % 40 in üstünde tutmuş sunuz. Bu arada o sen dikkat zaten bir ise yaramıyor. Şimdi mi geldi aklınıza toplantıya katılmamayı. Yazıklar olsun. Ben şimdi emekli olarak maaşıma zam gelir mi diye düşünmeye başladım. %16.77 belki verecek Bakan Bey. Şu saattenbsonra % 30 daha verseniz de hiç bir şey olmaz. Kırılmış kalpler düzelmiyor. Yaa para için sattık kendimizi. Vay be . Güzel ülkemi me hale getirdi tekrar gelen EKONOMİ ekibi. Güleriz ağlanacak halimize. Iyi geceler Türkiye'm.

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