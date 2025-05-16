2025 Yaş Çay Sezonu Başladı

2025 Yaş Çay Sezonu Başladı
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Rize'nin Pazar ilçesinde çay üreticileri, 2025 yılı yaş çay sezonunun açılışıyla birlikte bahçelerine girdiler. ÇAYKUR, 49 fabrikanın çay alma işlemlerine hazır olduğunu açıkladı ve üreticileri süreç boyunca bilgilendireceklerini duyurdu.

2025 yılı yaş çay sezonunun ilk sürgünü bugün itibariyle açıldı.

Bahçelerindeki hazırlıkları bitiren üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren güneşli havayı da fırsat bilerek bahçelerine girdi. Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçelerine giren üreticiler çay kesmeye başladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan yazılı açıklamayla, ÇAYKUR'a ait 49 fabrikanın çay alma işlemlerine hazır olduğu dile getirildi. Açıklamada "Bugün itibariyle 2025 yılı Yaş Çay Kampanyamızı açmış bulunmaktayız. Alın teriniz olan yaş çay ürünlerinizi almak üzere 49 fabrikamız ve tüm ekibimizle yeni sezona hazır vaziyetteyiz. Alım süreçlerini kolaylaştırmak için süreç boyunca uygulayacağımız faaliyetler Kurumumuz tarafından tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. ÇAYKUR olarak yalnızca 1. sürgünde değil tüm yaş çay sürgünlerinde üreticilerimizin yanında yer alacağımız hepimizin malumudur. Bu nedenle üreticilerimizin bu durumu gözeterek, alım sürecinin kolaylaştırılması için ÇAYKUR tarafından yapılacak bildirimleri takip etmelerinin, sorunsuz bir süreç yaşamamız için elzem olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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