2025 yılında konut satışlarında tarihi rekora imza atıldı

Son dönemde Türkiye konut sektöründe finansmana erişim ciddi şekilde zorlaşmışken, 2025 yılı konut satışlarında tarihi bir rekor yılı oldu.

Gayrimenkulde rakamlar ilk bakışta bir çelişki gibi dursa da yine yatırımcının yüzünü güldürdüğünü belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Bir tarafta konut kredi faizlerinin fiilen ulaşılamaz seviyelere yükselmesi ve bankacılık sisteminde krediye erişimin zorlaşması, diğer tarafta ise satış adetlerinde tarihi zirveler. Ancak 2025 verileri bize şunu net bir şekilde gösteriyor ki, Türkiye'de konut, hala en güçlü yatırım ve güvenli liman algısını koruyor. Aralık ayında Türkiye genelinde 254 bin 777 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, tek bir ay için son derece dikkat çekici ve yılın ne kadar güçlü kapandığını açıkça gösterdi. Yıl geneline baktığımızda ise 1 milyon 688 bin 910 adetlik satış ile Türkiye konut tarihinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek yıllık satış rakamı kayda geçmiş oldu" dedi.

"Marmara Bölgesi rekor kırdı"

Rekorun sadece Türkiye geneliyle sınırlı olmadığını belirten Aydemir, "Bölgesel ölçekte de çok güçlü veriler görüyoruz. Bursa'da Aralık ayında 8 bin 733 adet konut satışı gerçekleşirken, Balıkesir'de ise 4 bin 751 adet satış kaydedildi. Bu rakamlar, Marmara Bölgesi'nin konut talebinde ne kadar canlı olduğunu ortaya koyuyor. Yıl geneline baktığımızda tablo daha da çarpıcı. Bursa'da 2025 yılı boyunca toplam 57 bin 693 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, Bursa tarihinin en yüksek konut satış adedi olarak kayıtlara geçti. Benzer şekilde Balıkesir'de de 36 bin 738 adetlik satış ile kent tarihinin en yüksek yıllık konut satışı rakamına ulaştı" diye konuştu.

Bu veriler, sadece büyükşehirlerde değil, sanayi, turizm ve göç alan şehirlerde de konut talebinin güçlü şekilde devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirten Aydemir açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Bursa'da sanayi ve iç göç etkisi, Balıkesir'de ise hem yazlık hem de kalıcı konut talebi satışları destekleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Finansmana erişimde yaşanan tüm zorluklara rağmen, konutun bölgesel bazda da güçlü bir yatırım ve barınma aracı olmaya devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Aralık ayındaki satışların sadece yüzde 11,4'ü ipotekli, yani konut kredisi kullanılarak yapılan satışlardan oluşuyor. Sayısal olarak bu da 29 bin 149 adet konuta denk geliyor. Bu oran, faizlerin geldiği seviyeyi ve alıcıların büyük ölçüde nakit veya alternatif finansman yöntemlerine yöneldiğini açıkça ortaya koyuyor. Satılan konutların 96 bin 690 adedi ilk el, yani toplam satışların yaklaşık yüzde 38'i. Buna karşılık 158 bin 87 adet, yani satışların yüzde 62'si ikinci el konutlardan oluşuyor. Bu dağılım, özellikle fiyat avantajı ve pazarlık imkanı nedeniyle alıcıların ikinci el konutlara daha fazla yöneldiğini gösteriyor."

Kredi faizlerinin yüksekliği konut talebini bitirmediğinin altını çizen Aydemir, "Sadece talebin şeklini değiştirdi. Kredili alıcı sayısı azalırken, nakit alıcılar, yatırımcılar ve enflasyona karşı varlık korumak isteyen kesimler piyasayı ayakta tuttu. 2025 yılı, tüm finansal zorluklara rağmen konutun Türkiye'de hala vazgeçilmez bir yatırım aracı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu" dedi. - BURSA