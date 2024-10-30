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Merkez'in enflasyon tahmini umutlandırdı

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Merkez Bankası verilerine göre enflasyon beklentisi son 2 buçuk yılın en düşük düzeyine geriledi. Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, yüzde 27,4'e, reel sektörde yüzde 49,5'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. TCMB verilerine göre sektörel enflasyon beklenti Mart 2022'den bu yana en düşük düzeye geriledi.

Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan azalarak yüzde 49,5 seviyesine, hanehalkı için 4,4 puan azalarak yüzde 67,2 seviyesine geriledi. Hanehalkının enflasyon beklentisi böylece Mart 2022'den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Vatandaşın enflasyon beklentilerinde 4 aydır düşüş yaşanıyor.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 oldu. Piyasa katılımcıları ile vatandaşın enflasyon beklentileri arasındaki makas 39,8'e geriledi. Enflasyon eylül sonu itibarıyla yüzde 49,38 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yıl sonu için yüzde 38, 2025 sonu için ise yüzde 14. Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonun 2025 sonu için yüzde 17,5 olması öngörülüyor.

VERİLER NASIL ELDE EDİLİYOR?

Veriler piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor. TCMB, sektörel enflasyon verilerini haziran ayından itibaren yayımlamaya başlamıştı.

Merkez'in enflasyon tahmini umutlandırdı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (3)

Emre Özbek:

Külliyen yalan dolan markette her hafta zam üstüne zam geldi herşeye aldığım herşeyin fiyatı zamlandi enflasyon düşük gösterip maaş zamlarını az verecekler

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İsmail Atış:

Klasik TÜİK yalanı

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Emrullah Aslan:

Asgari ücrete zam gelecek yıl sonu geldi diye yine senaryolara başladınız gerilemişmiş biz fiyatlarda orda burda gerileme görmüyoruz bırakın artık bu yalanları bu millet artık gözünü açtı ey kafirler Allah'ın gazabı üzerinizde olsun

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0
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