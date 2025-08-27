2025'in İlk Yarıda En Çok Satan İkinci El Araç Modelleri Açıklandı

Çevrim içi ikinci el araç platformlarından VavaCars, 2025'in ilk yedi ayında en çok satılan otomobil marka ve modellerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars verileri, toplamda 2,9 milyonu aşkın aracın el değiştirdiği ocak–temmuz döneminde ikinci el araç pazarındaki toplam satışların ağırlıklı kısmını C segment araçların oluşturduğunu ortaya koydu.

Buna göre, sektörün yüzde 50,8'ini C segment, yüzde 29,2'sini B segment, yüzde 12,7'sini ise D segment oluşturdu. Renault, Volkswagen ve Fiat en çok satış gerçekleştiren markalar olarak öne çıktı.

B segmentte en çok tercih edilen modeller arasında Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo yer aldı. Söz konusu modeller kompakt boyutları ve yakıt tasarrufu avantajıyla tüketicilerin tercihi oldu.

C segment de yakıt ekonomisi, geniş iç hacmi ve aileler tarafından tercih edildi. Bu segmentte öne çıkan modeller Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla ve Ford Focus olarak sıralandı.

D segmentte ise daha yüksek konfor ve performans arayışında olan kullanıcıların tercihleri belirleyici oldu. Segmentin en çok satan modelleri Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi ve Skoda Superb olarak kayıtlara geçti. Geniş iç hacim, donanım özellikleri ve prestij unsurları, kullanıcıların D segmentindeki araçlara yönelmesinde belirleyici rol oynadı.

Yükselişini sürdüren SUV segmentinde en çok satılan SUV modeller arasında ilk sırada Nissan Qashqai yer aldı. Bunu Dacia Duster, Volkswagen Tiguan ve Peugeot 3008 takip etti.