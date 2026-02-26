Haberler

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi 1 Mart'ta başlıyor

Güncelleme:
Gelir vergisi mükellefleri, 2025 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanlarını 1-31 Mart tarihleri arasında verebilecek. Elektronik olarak yapılacak beyannamelerde, kira geliri belirli bir tutarı aşan gayrimenkul sahipleri vergilerini ödeyecek.

Gelir vergisi mükellefleri, geçen sene elde edilen kazançlara ilişkin yıllık beyannamelerini 1-31 Mart döneminde verebilecek.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başlıyor.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan iletebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolay ve güvenli şekilde doldurabilecek.???????

Bu kapsamda konuttan 2025'te yıllık en az 47 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

Beyannamelerin, 1-31 Mart döneminde verilmesi önem taşıyor.

İki eşit taksitle ödenebilecek

Mükellefler, vergilerini GİB'e ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebilecek. Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirebiliyor. Ayrıca tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabiliyor.

2025 takvim yılında elde edilen kazançlara ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle birlikte 31 Mart, ikinci taksit de 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi durumunda, mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.

Uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim

Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen şartları taşıyan ticari, zirai veya mesleki faaliyeti bulunan gelir vergisi ile bazı kurumlar vergisi mükellefleri yüzde 5 vergi indiriminden yararlanabiliyor.

Bundan yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, belirtilen süre içinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın bulunmaması şartı aranıyor.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, kapsam dahilindeki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması önem taşıyor.

Kaynak: AA / Mert Davut
