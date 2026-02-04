Haberler

Ticaret borsalarında sezonun ilk 5 ayında 217 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Güncelleme:
Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı fındık sezonunun ilk 5 ayında 217 bin tonu aşkın fındık ticareti yapılırken, en fazla işlemin Giresun'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk 5 ayında 217 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü belirtildi.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, geçen yılın ağustos ve aralık döneminde borsalarda 217 bin 725 ton yeni sezon ürünü fındık satıldığı belirtildi.

En fazla işlemin 45 bin 518 ton ile Giresun'da yapıldığı, bu kenti 43 bin 627 tonla Sakarya, 33 bin 748 tonla Düzce ve Bolu'nun izlediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
