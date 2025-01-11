2024 Yılı Tarım ve Hayvancılık Çalışmaları Değerlendirildi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 yılı değerlendirme toplantısı İl Müdürü Alpaslan Kenger başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürlerinin katılımlarıyla 2024 yılı ilimiz tarım ve hayvancılık çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda yıl boyunca yapılan tüm faaliyet ve çalışmalar, İlçe Müdürlerinin talep ve önerileri, hedefler, sunum ve konuşmalarla aktarıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger kapanış konuşmasında talep ve önerileri değerlendirirken, 2025 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için yapılması gereken çalışma ve faaliyetler üzerinde durarak, "Mesai kavramı gözetmeksizin özverili ve nitelikli çalışmalar yapan tüm personele teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM