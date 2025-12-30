Haberler

EPDK 2024 yılı elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Güncelleme:
EPDK, 2024 yılı için Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatını kilovatsaat başına 228,52 kuruş olarak açıkladı. Bu fiyat, bir önceki yıl 222,96 kuruş olan fiyatın artışını yansıtmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2024 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 228,52 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2024 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 228,52 kuruş olması kararlaştırıldı.

Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 222,96 kuruş olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
