2022 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Zirvede Fiat yer aldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka 146 bin 435 adetle Fiat olurken, onu 99 bin 639 satışla Renault ve 77 bin 435 satışla Ford izledi. Öte yandan yine geçen yıl 14 adet Lamborghini ve 28 adet Aston Martin satıldığı da raporlara yansıdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu. Otomobil satışları, 5,5 artışla 592 bin 660, hafif ticari araç satışları da yüzde 8,6 yükselişle 190 bin 623 seviyesinde gerçekleşti.

FIAT İLK SIRADA

ODMD raporundan derlenen verilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 146 bin 435 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 99 bin 639 satışla ikinci ve Ford ise 77 bin 435 satışla üçüncü sırada yer aldı.

TOYOTA 5. SIRADA YER ALDI

Volkswagen 60 bin 341 satışla dördüncü ve Toyota da 49 bin 937 satışla beşinci sırada konumlandı.

14 TANE LAMBORGHINI SATILDI

Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. 2022'de 14 Lamborghini, 15 Bentley, 22 Ferrari, 28 Aston Martin, 90 Jaguar, 314 Maserati, 336 Lexus ve 668 Porsche satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİDE FORD BİRİNCİ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 66 bin 132 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 49 bin 81 satışla Fiat ve 11 bin 661 satışla Toyota izledi. Renault 11 bin 433 satışla dördüncü ve Volkswagen 10 bin 646 satışla beşinci oldu.