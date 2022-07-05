2022 Kıdem Tazminatı tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi - Haberler

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2022 Kıdem Tazminatı tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından çeşitli kalemlerdeki tavan fiyatlar da yükseldi. Bu kalemler arasında yer alan Kıdem Tazminatı'nın 2022 yılındaki son tavanı fiyatı ise 15 bin 371 lira oldu.

Haziran ayında asgari ücretin yükseltilmesi, ardından belli olan enflasyon rakamlarıyla birlikte de memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasıyla çeşitli kalemlerdeki taban ve tavan ücretler de değişti. Bu ücretlerden biri de kıdem tazminatı oldu.

SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 42.35 ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilere yüzde 42.35; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN FİYAT BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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