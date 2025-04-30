2. Sürdürülebilir Tesis Yönetimi Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Sürdürülebilirlik odağında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmeyi amaçlayan 2. Sürdürülebilir Tesis Yönetimi Zirvesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sektördeki çeşitli paydaşları bir araya getiren zirve, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Karatepe'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Karatepe, iklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesi karşısında sürdürülebilirliğin zorunluluk haline geldiğine dikkati çekti.

Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneği (TESYÖN) Başkanı Dr. Aylin İlgen de sürdürülebilirliğin bütüncül yaklaşımlar ve verimli üretim süreçleriyle sağlanabileceğini belirtti. İlgen ayrıca tesis yönetimi alanında yüksek lisans programı açılacağını bildirdi.

Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği (UTTMD) Başkanı Kemal Evcioğlu, teknolojik gelişmelerin sektöre etkilerine değinerek işbirliğinin önemini vurgularken, Tesis Yönetimi ve Tedarikçileri Federasyonu (TYTFED) Başkanı Süleyman Görenekli ise sürdürülebilir konfor alanlarının doğru planlamayla sağlanabileceğini ifade etti.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Yozgat, çevreci yaklaşımların gerekliliği ile teknolojinin insan düşüncesine etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

PEMS Kurucu Genel Müdürü İsmail Taşkıran ise enerji tüketimini azaltmaya yönelik öneriler sundu.

İlk oturumda Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı, Kat Mülkiyeti Kanunu'na yönelik lisanslama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Başkanı Nazlı Uzunlar, doğal kaynakların korunmasının önemini vurgularken, Emlak Konut'tan Kenan Apaydın ve Metin Tekin binaların çevresel etkileri ve enerji yönetimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

WISERA Teknoloji Kurucusu Berfin Çeçen Şenol, tesis yönetiminde dijitalleşmenin verimliliğe olan katkılarını ve yapay zeka destekli sistemlerin başarısını örneklerle anlattı.

İkinci oturumda ÇBS'den Hülya Çakır sıfır atık uygulamaları üzerine bilgi verirken, TAV İnşaat'tan Ahmet Çıtıpıtıoğlu dijital proje yönetimi süreçlerini paylaştı. Easy Point Yönetici Ortağı Emre Cevdet Çizmecioğlu ise enerji sektörünün çevresel sürdürülebilirlikteki rolünü vurguladı.

Üçüncü oturumda, Gürkan Kalafat moderatörlüğünde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Levent Çelik operasyonel verimliliğin önemini aktarırken, Durmazlar Holding'den Ferdun Dönmez esnek ve akıllı altyapıların gelecekteki enerji yönetimi açısından değerini ele aldı. Smart Home Türkiye Satış Direktörü Cem Genç, otomasyon sistemlerinin artık enerji verimliliği ve operasyonel kolaylık açısından bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Son oturumda Koç Üniversitesi Hastanesi'nden Fatih Şalkam, otomasyon sistemleriyle sağlanan enerji tasarrufu projelerini paylaştı. Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği (UTTMD) Başkanı Kemal Evcioğlu sürdürülebilir yönetim anlayışının önemine yeniden dikkat çekerken, TEB'den Nurcan Yemelek Ataş bankalarının enerji yönetimi uygulamalarıyla elde ettikleri sürdürülebilir başarı örneklerini aktardı.

Zirve, sektörler arası bilgi paylaşımını güçlendirerek sürdürülebilir tesis yönetimi alanında geleceğe yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sundu.