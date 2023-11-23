Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir çiftçinin domates serasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yabani ot ilacı atılarak fidanlara zarar verildi. Çiftçi, 400 bin liralık hasat beklerken fidanlarının ölmesiyle büyük bir zarara uğradığını belirtti.

2 dönümlük domates serasına yabani ot ilacı atıp fidanları öldürdüler

3 bin 800 TL'lik fidandan 400 bin liralık hasat bekleyen çiftçi:

"Kimseye düşmanlık etmedim, kim bunu neden yapar"

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde Yaşar Avcu'yaait domates ekili 2 dönüm seraya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yabani ot ilacı atılarak zarar verildi. Fidanları ölmeye başlayan Avcu, "400 bin liralık hasat bekliyorum, her şey bitti" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan sera sahibi Yaşar Avcu, "Pazar günü kahvaltıdan sonra seraya girdik. Domates fidanlarında bir değişiklik gördük. Fidanların tepesi sararıyordu. Hemen Ziraat Mühendisi çağırdık. Seralarımı kontrol eden ziraat mühendisin dışında başka ziraat mühendislerini de çağırdık. Ziraat Mühendislerinin ortak görüşü domates serama yabani ot ilacı atıldığı yönünde oldu" dedi.

Kimse ile bir probleminin olmadığını düşmanının bulunmadığını söyleyen Avcu, "Kimseye kötülük yapmadım. Ben bu domateslerime çocuklarım gibi bakıyorum. Nasıl böyle bir şey yaparlar. Ne yapacaklarsa gelip bana yapsalardı. Benimle yüz yüze konuşsalardı" dedi.

Yapacak bir şey olmadığını, domates fidanlarını hepsinin ilerleyen günlerde yavaş yavaş öleceğini belirten Yaşar Avcu; "Bu seramda 3 bin 800 kök fidanım vardı. Dönümden 200 bin lira kazansam 2 dönümden 400 bin lira kazanacaktım. 400 bin lira zararım var. Ziraat Mühendisleri, "Yapacak bir şey yok. Artık bu fidanları sökeceksin. Yeniden fidan dikeceksin" dediler. Nasıl sökeceğim. Bu fidanlarıma nasıl kıyacağım" dedi.